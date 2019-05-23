Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy'

Hậu trường 23/05/2019 16:11

Chỉ một vài khoảnh khắc ngẫu hứng trên bờ biển nhưng H’Hen Niê đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc với thần thái khó ai sánh kịp.

H’Hen Niê đang là cái tên được nhiều khán giả yêu mến sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt Top 5 Miss Universe 2018.

Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 1
H’Hen Niê được nhiều khán giả yêu mến sau các cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Internet

Ở H'Hen Niê luôn toát ra thần thái rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, vẻ đẹp tâm hồn của H'Hen Niê cũng đã thực sự chinh phục trái tim khán giả.

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh đen trắng chụp tại bãi biển khiến người hâm mộ “lụi tim” vì quá thần thái.

Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 2

Bộ ảnh mới nhất được H’Hen Niê đăng tải trên trang cá nhân khiến ai nấy đều phải xuyến xao - Ảnh: Internet

Được biết, H’Hen Niê là người rất thích biển nên trong lúc chờ đợi ekip chuẩn bị làm việc, cô nàng đã tranh thủ đi dạo trên bờ biển. Khoảnh khắc người đẹp thích thú chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời đã được nhiếp ảnh gia lưu lại một cách đầy ngẫu hứng.

Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 3
H’Hen Niê cho biết dù sinh ra tại vùng núi nhưng bản thân cô lại rất thích biển - Ảnh: Internet
Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 4
Ánh mắt khiến nhiều người mê đắm - Ảnh: Internet
Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 5
Nụ cười rạng rỡ tràn đầy sự tự tin - Ảnh: Internet
Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 6
Từng khoảnh khắc 'đắt giá' của người đẹp đều lọt vào ống kính máy ảnh - Ảnh: Internet

Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 7Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 8Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 9Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 10

Dưới bài đăng của nàng hậu, hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của cô.

Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy' - Ảnh 11
Nhan sắc của cô khiến cộng đồng mạng 'bấn loạn' - Ảnh: Internet

Có thể thấy, chỉ vài phút giây ngẫu hứng trên bờ biển, chẳng cần bất kỳ kịch bản nào nhưng vẻ đẹp của H’Hen Niê vẫn được khắc họa rõ nét trong từng khung ảnh. Nụ cười rạng rỡ của cô giúp lan truyền nguồn năng lượng tích cực và lạc quan đến mọi người.

H’hen Niê đồng hành cùng cuộc thi “tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019”

H’hen Niê đồng hành cùng cuộc thi “tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019”

Cuộc thi “Tuyển chọn trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” chính thức quay trở lại với nhiều đổi mới, bắt đầu nhận ý tưởng và bản vẽ từ ngày 02/05/2019.

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Từ khóa:   H’Hen Niê

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