Tung ảnh mặc ‘đồ ngủ’ trên bãi biển, H’Hen Niê đẹp đến nao lòng khiến fan 'tan chảy'

Ở H'Hen Niê luôn toát ra thần thái rạng rỡ, tự tin và tràn đầy năng lượng. Bên cạnh đó, vẻ đẹp tâm hồn của H'Hen Niê cũng đã thực sự chinh phục trái tim khán giả.

H’Hen Niê đang là cái tên được nhiều khán giả yêu mến sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt Top 5 Miss Universe 2018.

Bộ ảnh mới nhất được H’Hen Niê đăng tải trên trang cá nhân khiến ai nấy đều phải xuyến xao - Ảnh: Internet

Mới đây, hoa hậu H’Hen Niê đã đăng tải lên trang cá nhân bộ ảnh đen trắng chụp tại bãi biển khiến người hâm mộ “lụi tim” vì quá thần thái.

Được biết, H’Hen Niê là người rất thích biển nên trong lúc chờ đợi ekip chuẩn bị làm việc, cô nàng đã tranh thủ đi dạo trên bờ biển. Khoảnh khắc người đẹp thích thú chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời đã được nhiếp ảnh gia lưu lại một cách đầy ngẫu hứng.

H’Hen Niê cho biết dù sinh ra tại vùng núi nhưng bản thân cô lại rất thích biển - Ảnh: Internet

Ánh mắt khiến nhiều người mê đắm - Ảnh: Internet

Nụ cười rạng rỡ tràn đầy sự tự tin - Ảnh: Internet

Từng khoảnh khắc 'đắt giá' của người đẹp đều lọt vào ống kính máy ảnh - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của nàng hậu, hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của cô.

Nhan sắc của cô khiến cộng đồng mạng 'bấn loạn' - Ảnh: Internet

Có thể thấy, chỉ vài phút giây ngẫu hứng trên bờ biển, chẳng cần bất kỳ kịch bản nào nhưng vẻ đẹp của H’Hen Niê vẫn được khắc họa rõ nét trong từng khung ảnh. Nụ cười rạng rỡ của cô giúp lan truyền nguồn năng lượng tích cực và lạc quan đến mọi người.