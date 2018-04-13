Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm

Hậu trường 13/04/2018 16:25

Tung bộ ảnh bikini nóng bỏng, Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm của các "thánh soi" khi vô tình để lộ điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, cái tên Hương Giang luôn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Vì thế, chân dài sinh năm 1987 rất trau chuốt hình ảnh của mình để tạo ấn tượng với khán giả. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp được đầu tư kỹ lưỡng từ ngoại hình, đầu tóc cho đến trang phục.

Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 1
Hương Giang luôn trông hoàn hảo mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện sau khi đăng quang - Ảnh: Internet

Mới đây, Hương Giang tiếp tục thu hút sự chú ý khi tung bộ ảnh bikini táo bạo, khoe vóc dáng nuột nà của mình. Tuy nhiên, trong những hình ảnh được đăng tải, một số dân mạng tinh ý phát hiện ra vòng 2 của người đẹp này không được thon gọn.

Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 2
Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 vừa tung bộ ảnh diện bikini nóng bỏng - Ảnh: Internet
Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 3
Nữ ca sĩ khoe trọn vòng 1 căng đầy...
Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 4
...cùng đôi chân dài nuột nà khó cưỡng - Ảnh: Internet
Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 5
Tuy nhiên, ở hình ảnh này, Hương Giang bị dân mạng tinh ý soi ra vòng 2 ngấn mỡ - Ảnh: Internet
Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm - Ảnh 6

Ở những góc ảnh ngồi, Hương Giang bất ngờ lộ vòng eo kém thon gọn - Ảnh: Internet

Sau đăng quang, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang mong ước mang bầu

Sau đăng quang, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang mong ước mang bầu

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018, lần đầu tiên Hoa hậu chuyển giới Hương Giang trở lại với show truyền hình thực tế. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ mong ước thử cảm giác được một lần trong đời mang bầu.

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