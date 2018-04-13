Tung ảnh bikini cắt xẻ táo bạo, Hoa hậu Hương Giang muốn 'độn thổ' vì vô tình lộ điểm nhạy cảm

Tung bộ ảnh bikini nóng bỏng, Hoa hậu Hương Giang trở thành tâm điểm của các "thánh soi" khi vô tình để lộ điểm nhạy cảm trên cơ thể.
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Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, cái tên Hương Giang luôn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Vì thế, chân dài sinh năm 1987 rất trau chuốt hình ảnh của mình để tạo ấn tượng với khán giả. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp được đầu tư kỹ lưỡng từ ngoại hình, đầu tóc cho đến trang phục.
Mới đây, Hương Giang tiếp tục thu hút sự chú ý khi tung bộ ảnh bikini táo bạo, khoe vóc dáng nuột nà của mình. Tuy nhiên, trong những hình ảnh được đăng tải, một số dân mạng tinh ý phát hiện ra vòng 2 của người đẹp này không được thon gọn.