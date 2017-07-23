Gần đây nhất, Linh Chi đăng tải hình ảnh mới trong phòng tập, nhiều antifan cho rằng mũi của cô trông không tự nhiên và nghi ngờ có sự can thiệp "dao kéo".

Từ khi công khai mối quan hệ với Lâm Vinh Hải, cũng như là vị trí người thứ ba khiến hôn nhân của người yêu và vợ cũ tan vỡ, Linh Chi trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Mới đây, Linh Chi đăng tải hình ảnh của mình trên trang cá nhân kèm theo những lời lẽ đanh đá để gửi đến antifan.

Đơn cử một số bình luận như sau: "Mũi nhìn khác quá", "Làm như đẹp lắm, sống ảo vừa thôi... đồ nhà quê", "... thấy ngứa mắt muốn chửi ghê".

"Tức nước vỡ bờ", Linh Chi quyết định đáp trả đanh thép antifan bằng dòng tâm trạng khá dài trên trang cá nhân. Cô nàng cho biết dạo gần đây khá bận rộn nên không có thời gian xem hết những bình luận trên Facebook hay Instagram của mình nên khá bất ngờ khi nhiều người dùng lời lẽ thô tục chỉ trích mình là sống ảo, giật chồng...

Cụ thể, cô nàng viết: "Chào các em antifan, dạo này chị rất bận nên không có nhiều thời gian xem hết các comment ở facebook, instagram mình, hôm qua vừa mở ra xem thì thấy sao trên đời này có nhiều người rảnh quá, dùng nick ảo rồi tự thêu dệt lên những câu chuyện điên khùng làm chị thật buồn cười và cảm thấy "thương" cho bố mẹ các em nữa.

Trong khi người ta vẫn hàng ngày làm việc, học tập để kiếm tiền chăm lo cuộc sống, cho bản thân và gia đình thì các em lại ăn bám bố mẹ nên mới có nhiều thời gian rảnh để viết nên những comment dài ngoằng thậm chí còn vào từng cái comment của các anh chị trong facebook chị trả lời như thế này. Liệu các em suy nghĩ có mệt và nhức đầu không? Hãy để thời gian đó chăm sóc cho gia đình, đi làm phụ bố mẹ chứ đừng làm "anh hùng bàn phím".

Các em nhìn mặt chị đây? Có giống đang quan tâm không? Giờ chị phải dậy đi từ thiện, xong về đi tập thể dục rồi đi chụp hình, sau đó đi spa nữa. Nhiệm vụ của chị chỉ việc đẹp, còn lại trời cao đã tự có an bài. Các em nếu rảnh cứ "cào" bàn phím tiếp nhé, gửi đến các em hàng ngàn bông hoa. Yêu nhiều".

Lời hồi đáp này của Linh Chi đã khiến nhiều người phẫn nộ và cho rằng, cô đang sống ảo. Bởi nếu không quan tâm, Linh Chi đã không đọc hết những dòng bình luận chỉ trích mình trên trang cá nhân. Nhiều cư dân mạng phẫn nộ và còn "ném đá" cô nàng dữ dội hơn trước.

"Đi giành giật hạnh phúc vốn chẳng phải của mình rồi lên tiếng dạy đời há chẳng phải là trơ trẽn sao???", "Ba mẹ chị ấy chắc phải hãnh diện chị ấy rồi vì có đứa con gái mang tiếng giật chồng người khác rồi còn tỏ vẻ ta đây" hay " Mặt càng ngày càng gớm", cư dân mạng tỏ ra rất tức giận trước những lời lẽ đáp trả của Linh Chi.

Có thể thấy, chuyện liên quan, dù Lâm Vinh Hải chia tay vợ cũ và công khai tình cảm với Linh Chi đã qua thời gian khá lâu nhưng đến tận bây giờ vẫn không được công chúng ủng hộ.