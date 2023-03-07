Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát

Hậu trường 07/03/2023 20:20

Vì đã lâu không hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng không khỏi đắn đo về việc tìm lại chỗ đứng tại làng nhạc Việt Nam.

Năm 2020, ca sĩ Tuấn Hưng đã tạm ngừng ca hát để dành thời gian hỗ trợ vợ trong việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Dù nhiều lần bị nói là "chạn vương", sống nhờ vào vợ nhưng Tuấn Hưng vẫn vui vẻ cho rằng niềm hạnh phúc của anh là có người vợ xinh đẹp, giỏi giang, các con ngoan ngoãn.

Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát - Ảnh 1

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tuấn Hưng đã đăng tải tấm poster thông báo về đêm nhạc sắp tới mà mình sẽ tham gia biểu diễn. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng có chia sẻ về cảm xúc khi nhận lời tham gia biểu diễn sau khoảng thời gian dài tạm ngưng các hoạt động ca hát để toàn quyền chăm sóc cho gia đình nhỏ.

"Tính ra cái ngày mình nói tạm ngưng (bớt đi hát lại để có thời gian chăm lo cho các con cũng đã 3 năm). 3 năm không phải thời gian quá dài nhưng đủ để 1 tên tuổi có thể đi vào sự quên lãng khi thị trường âm nhạc trẻ càng ngày càng sôi động, các đồng nghiệp trẻ càng ngày càng văn minh trong âm nhạc .

Đâu đó thi thoảng vẫn nghe thấy vài bài hát của mình được các bạn cover hát lại. Cảm xúc cũng bồi hồi như chính mình hát vậy. Cứ đắn đo nửa muốn trở lại chơi tiếp vì còn đam mê, nhưng lại lo nhảy vào vòng xoáy rồi thì thời gian cho các con lại ít lại. Giá như thời gian như chiếc đồng hồ có thể chỉnh lại nhỉ?" - Tuấn Hưng viết.

Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát - Ảnh 2

Không những vậy, nam ca sĩ còn tuyên bố: "Bắt đầu từ hôm nay, bất cứ 1 show diễn nào của Tuấn Hưng tại nơi nào Hưng hát, trong hợp đồng bầu show cứ chủ động trích 10% gửi cho quỹ người nghèo (Mặt Trận Tổ Quốc) tại phường đó nhé. (Catse 200 triệu thì trích 20 triệu). Việc này mình nghĩ Anh Mặn (PV - ca sĩ Duy Mạnh) cũng đồng quan điểm. Quay trở lại ý sẽ lại cống hiến và sống có ý nghĩa hơn".

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của nam ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Các bầu show đều bày tỏ sự đồng tình với quyết định của giọng ca Hà thành. Bên cạnh đó, dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho Tuấn Hưng với hành động có ý nghĩa thiết thực.

Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát - Ảnh 3

Tuấn Hưng 'sợ' bị quên lãng trong lần trở lại sau 3 năm tạm ngưng ca hát - Ảnh 4

Ở tuổi 45, không còn trẻ trung, lãng tử như xưa, Tuấn Hưng chín chắn hơn khi trở thành người đàn ông của gia đình. khi có thời gian, giọng ca 7X sẽ phụ giúp bà xã công việc nhà và chăm con.

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