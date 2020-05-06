Tự hào khoe vườn rau sạch tự trồng nhưng mặt mộc của Thân Thúy Hà ở tuổi 42 lại gây chú ý hơn cả

Hậu trường 06/05/2020 15:31

Những hình ảnh mới nhất được nữ diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ nhan sắc của cô.

Trong khoảng thời gian nghỉ dịch, nhiều sao Việt chọn cách tận dụng không gian sống để “tăng gia sản xuất”, tự cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Thân Thúy Hà cũng hào hứng khoe vườn rau tự trồng đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Sáng chăm con xong tới chăm rau, hái rau ăn giảm cân dần dần chớ cũng sắp lăn, chớ đi không nổi nữa rồi”.

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Thân Thúy Hà rất tự hào về vườn rau tự trồng - Ảnh: FB
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Khoảng thời gian này, Thân Thúy Hà chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ - Ảnh: FB

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Khoảnh khắc thu hoạch rau sạch của nữ diễn viên - Ảnh: FB

Theo đó, cô tận dụng khoảng sân bên hông nhà để tự trồng rau sạch cho các con. Không chỉ được khen ngợi vì sự khéo léo, Thân Thúy Hà còn khiến khán giả phải trầm trồ, xuýt xoa vì mặt mộc đẹp không tì vết.

Qua hình ảnh chia sẻ, làn da của nữ diễn viên được nhận xét là vô cùng mịn màng, trắng trẻo và không có bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào. Ở tuổi 42 và đã là mẹ 2 con nhưng nhan sắc trẻ trung của Thân Thúy Hà chẳng kém cạnh mỹ nhân Vbiz nào.

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Thân Thúy Hà xứng đáng là ‘mỹ nhân không tuổi’ của showbiz Việt – Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên: “Người đẹp lúc nào cũng đẹp, mặt mộc cũng đẹp”, “Chị đẹp quá”, “Bảo ra vườn trồng rau mà sexy đẹp thế này”, “Chị đẹp có mập đâu mà than mập hoài”, “Phụ nữ không tuổi”, “Chị cũng tươi xanh giống mấy em rau vậy”…

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Từ khóa:   Thân Thúy Hà cuộc sống sao Việt nhan sắc sao Việt

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