Trước thềm đám cưới của Shark Bình, vợ cũ thừa nhận 'đúng - sai không còn quan trọng nữa', không muốn các con oán trách ai

Bà Đào Lan Hương

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Gia đình & Xã hội, khi được hỏi về vấn đề "làm tâm lý" cho các con để chúng bước vào cuộc sống không còn có bố và mẹ trong một mái nhà, bà Lan Hương chia sẻ: "Bạn bé thì còn nhỏ nên dễ hơn, còn bạn lớn 15 đang là giai đoạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý. Tôi nói với con, ai sai ai đúng không còn quan trọng nữa, nhiều khi nó là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi (để các con không oán trách ai cả). Thực tế diễn ra là điều tôi phải học cách chấp nhận và các con tôi cũng phải thế. Cũng may bạn lớn là người khá hiểu chuyện, rất tình cảm và tâm lý nên có khi con lại chính là người an ủi ngược lại cho tôi".

Nữ doanh nhân vui mừng vì 2 con rất nhiểu chuyện

Đồng thời tiết lộ, hiện cả 2 con đang có cuộc sống rất vui vẻ, được học trong môi trường tốt, có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động bổ ích. Ngoài ra, dù không còn được cả bố và mẹ ở bên, nhưng cả hai vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Điều này làm cho bà Lan Hương nhẹ gánh nỗi lo tâm lý của 2 con sẽ bị ảnh hưởng khi gia đình không trọn vẹn.