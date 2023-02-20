Trước 'sóng gió' sự nghiệp, 'O Sen' Ngọc Mai tiết lộ bí quyết giữ gìn tình yêu, khoe chồng tâm lý làm điều này mỗi khi vợ đi diễn

Sau khi thành công với danh hiệu quán quân một chương trình thực tế về âm nhạc , tên tuổi O Sen Ngọc Mai được nhiều người biết tới. Chính vì thế mà loạt sự kiện trong quá khứ hay hiện tại của nữ ca sĩ đều được khán giả đặc biệt chú ý.

Khoảng thời gian vừa qua, Ngọc Mai nhận nhiều sóng gió trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Cô liên tục bị scandal về phát ngôn, bị hủy show ở sự kiện lớn, lộ ảnh kết hôn trong quá khứ với người đàn ông lạ... Dù vậy, nữ ca sĩ không có chia sẻ gì thêm về các vấn đề được nhắc đến, cô chủ yếu tập trung vào việc ca hát.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Mai đã chia sẻ những hình ảnh trên sân khấu một đêm nhạc ở nước ngoài. Trong đó, "O Sen" đã tiết lộ bí quyết để khiến ông xã không ghen khi có những hành động tình tứ cùng đồng nghiệp nam trên sân khấu.

Theo đó ca sĩ Ngọc Mai hài hước chia sẻ: "Anh xã chụp cho vài tấm hình từ xa chắc lòng cũng hân hoan không ghen hén? Mần gì cũng nói cho nhau là tiêu chí số một của nhà mình mà lị".

Qua chia sẻ, Ngọc Mai cho biết việc luôn chia sẻ cho nhau là tiêu chí số một giúp cặp đôi giữ được hạnh phúc gia đình một cách bền lâu.

Cũng ở một bài đăng trước đó, Ngọc Mai còn tiết lộ thêm điều ngôn tình mà chồng làm cho mình mỗi khi đi diễn: "Diễn ở mô cũng được, mà có anh xã theo hộ tống thì quá xá được nè".

Có thể thấy, kể từ trở về nước sau khi xác lập kỉ lục Guinness ở nước ngoài, Quốc Nghiệp đã sát cánh bên vợ trong lịch trình lưu diễn của cô. Cả hai không rời nửa bước và vô cùng tình tứ trong từng shoot ảnh.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả yêu mến. Phần đông, người hâm mộ đều khen ngợi nhan sắc ngọt ngào và thăng hạng sau chuỗi ngày mệt mỏi. Nữ ca sĩ vô cùng rạng rỡ và tươi cười bên chồng và đồng nghiệp. Không chỉ nhan sắc mà gu thời trang của cô cũng "lên đời" không kém.

Vượt qua nhiều "sóng gió", Ngọc Mai và Quốc Nghiệp vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường. Được biết cả hai sẽ tổ chức lễ cưới vào năm 2023 sau thời gian dài bên nhau.