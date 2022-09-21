Trịnh Kim Chi đăng ảnh kỷ niệm 'ngọt như mía lùi' bên ông xã, hôn nhân 22 năm vẫn viên mãn, ngọt ngào như thuở mới yêu

Hậu trường 21/09/2022 09:28

Trịnh Kim Chi tung loạt ảnh nhân kỉ niệm 22 ngày cưới bên ông xã và 2 con. Tổ ấm hạnh phúc của gia đình nữ nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Là một trong những nữ nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ trong showbiz Việt, Trịnh Kim Chi còn có cuộc sống hôn nhân khá viên mãn và hạnh phúc. Được biết, ông xã của cô là người không hoạt động nghệ thuật nhưng rất cảm thông và hết lòng ủng hộ vợ. Ở thời điểm hiện tại NSƯT Trịnh Kim Chi cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Trịnh Kim Chi đăng ảnh kỷ niệm 'ngọt như mía lùi' bên ông xã, hôn nhân 22 năm vẫn viên mãn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 1
NS Trịnh Kim Chi bên ông xã doanh nhân

Hôm nay (21/9) cũng là ngày kỷ niệm 22 năm kết hôn của NS Trịnh Kim Chi. Nhân ngày đặc biệt này, nữ nghệ sĩ đã đăng loạt hình ảnh ngọt ngào bên ông xã, kèm theo đó là những lời có cánh: 

"21/9/2000 - 21/9/2022

22 năm ngọt ngào phải không ông xã? Cám ơn ông xã đã luôn yêu thương, chia sẻ và chăm sóc cho em và hai con… I LOVE YOU"

Trong loạt hình ảnh, Trịnh Kim Chi và ông xã đều tình tứ, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Có thể thấy, dù qua bao nhiêu năm thì tình cảm vợ chồng nàng á hậu vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu và không thay đổi gì.

Trịnh Kim Chi đăng ảnh kỷ niệm 'ngọt như mía lùi' bên ông xã, hôn nhân 22 năm vẫn viên mãn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 2
Cặp đôi bên nhau 22 năm khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trong bộ ảnh, nhiều người còn đổ dồn về nhan sắc ấn tượng của 2 cô con gái Khánh Ngân (19 tuổi) và bé Ánh Vy (7 tuổi). Khánh Ngân thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, 19 tuổi đã có chiều cao vượt trội hơn 1m7. Trong khi đó, bé Ánh Vy có nước da trắng, đôi mắt tròn cực đáng yêu chuẩn "tiểu mỹ nhân" Vbiz.

Trịnh Kim Chi đăng ảnh kỷ niệm 'ngọt như mía lùi' bên ông xã, hôn nhân 22 năm vẫn viên mãn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 3
Tổ ấm của Á hậu Việt Nam 1994 được coi như hình mẫu lý tưởng của các gia đình showbiz.

NSƯT Trịnh Kim Chi và chồng đại gia "về chung một nhà" vào ngày 21.9.2000. Nữ nghệ sĩ cho rằng quyết định kết hôn với ông xã hiện tại là niềm hạnh phúc và may mắn nhất của cuộc đời mình. Sau 22 năm chung sống, cả hai vẫn giữ được hạnh phúc trọn vẹn chính nhờ sự thấu hiểu và cảm thông dành cho nhau.

Trịnh Kim Chi đăng ảnh kỷ niệm 'ngọt như mía lùi' bên ông xã, hôn nhân 22 năm vẫn viên mãn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 4
Hiện tại đã ở tuổi tứ tuần nhưng vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn tình cảm, ngọt ngào như thuở đôi mươi.

Là Á hậu đầu tiên của Việt Nam được phong tặng danh hiệu NSƯT, khán giả thời nay nhớ tới Trịnh Kim Chi nhiều hơn với vai trò một diễn viên. Công việc dày đặc như thế, chị vẫn luôn cố gắng vun đắp cho gia đình trọn vẹn bổn phận người phụ nữ. Ở tuổi 50, Trịnh Kim Chi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng mảnh mai. Nữ nghệ sĩ cho biết cô giữ gìn sắc vóc bằng việc ăn uống khoa học, ít tinh bột và tập thể dục

Trịnh Kim Chi đăng ảnh kỷ niệm 'ngọt như mía lùi' bên ông xã, hôn nhân 22 năm vẫn viên mãn, ngọt ngào như thuở mới yêu - Ảnh 5
Những bức ảnh vừa được Á hậu Trịnh Kim Chi chia sẻ nhận được vô số lượt thích và bình luận bày tỏ sự mến mộ.
Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ'

Trịnh Kim Chi khoe vòng eo con kiến ở tuổi 51, netizen hết mực khen ngợi: 'Vẻ đẹp quyễn rũ.. chết người chị ạ'

Ở tuổi 51 Trịnh Kim Chi vẫn đang sở hữu nhan sắc lẫn ngoại hình cực kỳ xinh đẹp như ở tuổi đôi mươi.

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