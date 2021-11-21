Trấn Thành xúc động khi 'Bố Già' thắng đậm tại Liên hoan phim Việt Nam 2021

Giải thưởng đầu tiên Trấn Thành và Kalel An Nhi, A Quay đạt được là Tác giả kịch bản xuất sắc nhất. Trên sân khấu, Trấn Thành nhận giải cùng bạn diễn Lê Giang.

Tối 20/11, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam 2021 đã diễn ra tại Huế. Tại buổi lễ, diễn viên Trấn Thành cùng bộ phim Bố già giành chiến thắng vang dội với 4 lần được xướng tên trang trọng.

Bất ngờ lớn tại Liên hoan phim Việt Nam 2021 là bé Ngân Chi đã thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, vượt qua cả nghệ sĩ Lê Giang. Khi lên nhận giải, Ngân Chi giành cái ôm thân thiết với "Bố già" Trấn Thành.

Ngoài ra, Tuấn Trần với vai Quắn cũng thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2021. Đáng tiếc, anh không thể có mặt nhận giải.

Trấn Thành vinh dự nhận về 4 giải thưởng cho bộ phim Bố Già - Ảnh: FBNV

Đại thắng tại Liên hoan phim Việt Nam 2021, Trấn Thành vô cùng xúc động và lập tức đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái gửi lời cảm ơn cả ê-kíp đoàn phim và khán giả đã ủng hộ bộ phim suốt thời gian qua. Anh xúc động bày tỏ:

"Thật hạnh phúc đêm nay! Đây sẽ là động lực rất lớn để Trấn Thành cố gắng cho những bộ phim sau này! Xin cảm ơn vì tất cả".

Chia sẻ về bộ phim điện ảnh đầu tay, Trấn Thành tâm sự: "Câu chuyện, con người trong phim là những hình ảnh trong quá khứ của tôi hoặc nghe, chứng kiến từ những người xung quanh. 90% thoại trong phim đều do tôi viết. Tôi muốn những lời thoại đời nhất, không sáo rỗng để ai xem phim cũng cảm thấy quen thuộc".

Trấn Thành nhận giải cùng nghệ sĩ Lê Giang - Ảnh: FBNV

Bố già ra mắt năm 2020, được phát triển từ bản web drama cùng tên do Trấn Thành sản xuất. Bộ phim không chỉ có những phân cảnh hài hước, đời thường mà còn lấy nước mắt người xem nhờ những tình tiết xúc động, chân thực.

Tính đến nay, Bố già đã cán mốc doanh thu khoảng 400 tỉ đồng và đem đến ra mắt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hồi giữa tháng 6/2021, phim đạt 1,07 triệu USD (khoảng 24,5 tỷ đồng) sau 17 ngày chiếu ở Mỹ.