Mở đầu đêm diễn là màn hát Lipsyn 5 nữ ca sĩ của 5 quốc gia với sự tham gia của Trấn Thành, Huỳnh Mến, BB Trần, Băng Di, Duy Khánh. Qua màn Lipsyn và hóa trang này có thể dễ dàng nhận thấy Trấn Thành vào vai diva Beyonce - một trong những giọng ca nữ hàng đầu của làng nhạc thế giới với những ca khúc cực đỉnh.



Nếu như trước đó họ khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của các quốc gia khác nhau thì sau màn “xé đồ”, các nghệ sĩ đều diện trang phục áo dài Việt Nam và hát Lipsyn kết hợp nhảy trên nền nhạc của ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm”.



Ngoài màn hát Lipsyn và hóa thân thành nữ Diva Beyonce nóng bỏng trên sân khấu, trong đêm diễn, Trấn Thành còn có cơ hội thể hiện khả năng ca hát của mình khi tự tin thể hiện solo ca khúc “Cánh hồng phai” – một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng phần múa minh họa của Huỳnh Mến và Đình Lộc.

Không chỉ vậy, trong đêm diễn Trấn Thành cũng có màn hát song ca với các khách mời là ca sĩ. Đầu tiên là phần song ca nhạc bolero ca khúc “Đêm tâm sự” cùng ca sĩ Hoàng Châu, tiếp đó là song ca ca khúc “Dừng lại ở đây” cùng với ca sĩ Tóc Tiên. Và đặc biệt hơn là màn kết hợp với Noo Phước Thịnh khi cả hai thể hiện lại một loạt hit thời “Làn sóng xanh” như: "Hương ngọc lan – Kiếp rong buồn – Mưa phi trường – Đêm lao xao” theo phong cách Acoustic.

Và phần quan trọng nhất trong liveshow là các tiết mục hài, được chia thành 3 vở khác nhau.

Vở đầu tiên là vở: “Đông tà Tây độc” với sự tham gia của NSND Hồng Vân (vai bà Bạch Tuộc), Trấn Thành (vai cá nục đực nhưng cải trang thành loài ngọc trai để vào sống trong gia đình Bạch Tuộc với âm mưu trả thù)Tấn Beo (vai cá nóc lai ngựa), Anh Đức (cá đuối), Lê Lộc và Tuấn Kiệt (2 con của Bạch Tuộc).



Câu chuyện xoay quanh bà Bạch Tuộc tham lam, độc ác. Để thực hiện được âm mưu thôn tính cả đại dương, Bạch Tuộc đã không từ mọi thủ đoạn như: Giết chết gia đình cá nục, lấn chiếm khu vực sinh sống của những loài sinh vật khác….Căm hận Bạch Tuộc và để báo thù cho gia đình, chú Cá Nục đã cải trang thành con gái và khoác lên mình vẻ ngoài của loài ngọc trai để trà trộn và gia đình Bạch Tuộc sinh sống.

Vở thứ 2 mang tên: Alagim và thần ve chai với sự tham gia của các nghệ sĩ chính: Trung Dân, Trấn Thành, Khả Như, Ngô Kiến Huy, Huỳnh Lâp, Tiến Luật.



Nội dung kể về mối tình sét đánh của Alagim (Trấn Thành thủ vai) với nàng công chúa nước Ba Tư (Khả Như thủ vai). Tuy nhiên, trước khi gặp và kết hôn với Alagim, công chúa đã có hôn ước với hoàng tử xứ khác (Ngô Kiến Huy thủ vai). Chính vì vậy, Alagim bị đức vua (nghệ sĩ Trung Dân thủ vai) đầy ra đảo hoang để rời xa công chúa. Và cũng từ đây, Alagim mang trong mình mối thù lớn với chàng hoàng tử kia và thề nếu trở về được đất liền sẽ giết chết hoàng tử. 30 năm sống trên đảo hoang, dù vẫn mang trong mình lòng thù hận nhưng Alagim vẫn không thể thực hiện được lời thề báo thù năm xưa.

Vở thứ 3 và cũng là vở diễn cuối chương trình mang tên “Tâm sự nữ vương”, Trấn Thành vào vai Cám, Chí Tài vào vai mẹ Cám còn diễnt? viên Lê Giang vào vai cô Tấm. Sau khi giết Tấm để chiếm đoạt ngôi vị Hoàng hậu không lâu, tội ác của mẹ con Cám bị nhà vua phát hiện và ban cho cái chết. Quá sợ hãi, mẹ con Cám gọi ông Bụt (do NSND Ngọc Giàu thủ vai) hiện lên cứu giúp.



Bụt cho mẹ con Cám trở về quá khứ để sửa sai lỗi lầm. Tuy nhiên Cám vẫn không thể sửa sai mà lại vô tình giết chính mẹ mình, ông Bụt và cả Tấm. Tức giận vì hành động của Cám, Bụt đưa mẹ con Cám trở về hiện tại, khi ấy Cám mới phát hiện ra Tấm vẫn chưa chết và đã trở về cung lên ngôi Hoàng hậu, còn mình thì bị đầy vào lãnh cung.

Trấn Thành song ca cùng Noo Phước Thịnh.

Tóc Tiên song ca cùng Trấn Thành.

Trong tiểu phẩm này, “Ngôi sao vi diệu” Lê Thị Dần dù chỉ diễn một vai rất nhỏ nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả bởi sự duyên dáng và lối diễn xuất tự nhiên, màn ca cải lương của Lê Thị Dần nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay, những lời khen của khán giả vì quá… ngọt dù chị là người dân miền Bắc Trung Bộ chứ không phải người Nam Bộ chính gốc.