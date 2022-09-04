Trấn Thành lần đầu lên tiếng, thừa nhận 'chán ghét bản thân' vì bật khóc quá nhiều trên sóng truyền hình

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ Trấn Thành thường xuyên bật khóc trên sóng truyền hình. Cũng từ đó, một số khán giả cho rằng Trấn Thành quá yếu đuối, khác với bề ngoài mạnh mẽ và tự tin của anh. Không chỉ thế, cư dân mạng còn đặt cho anh biệt danh “Thành Cry” với giọng điệu chế giễu, chê bai.

Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài với nhiều vai trò như người dẫn chương trình, lồng tiếng phim, diễn viên hài và diễn viên điện ảnh. Đồng thời, am danh hài cũng được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công cho nhiều chương trình truyền hình mà anh tham gia.

Trấn Thành chia sẻ: "TRẤN THÀNH KHÓC..... là một từ khoá mà nếu bạn tìm kiếm trên Google nó sẽ ra một kết quả dài hơn 1 series truyền hình. Chẳng ngạc nhiên gì khi người ta nói: "Cái gì? Trấn Thành lại khóc nữa à"? Nó xảy ra một cách dĩ nhiên như kiểu tới mùa mưa thì trời cứ thế mà mưa. Nó thường xuyên đến mức làm người ta phát bực, khó chịu, chướng mắt và thậm chí.... phản cảm.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam danh hài đã trải lòng về chuyện hay khóc trên sóng truyền hình khiến anh phải nhận quá nhiều lời chỉ trích từ công chúng.

Nick name THÀNH CRY là cái nick được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về 1 đứa mít ướt, diễn lố đến ô dề về cảm xúc. Và thưa quý vị... Tôi có thấy những điều đó!

Có người hoài nghi về giọt nước mắt, có người không! Nhưng rõ ràng, nếu thấy khóc ở tần suất nhiều quá thì không thể trách sao người ta phản cảm được! Tôi cũng biết điều đó luôn! Thế nhưng..... tôi phải làm gì đây khi cơ thể tôi nó bắt tôi làm như thế? Diễn! Nhảm nhí! Lố vừa phải thôi! Tôi nghe suốt những lời này!

Giờ bạn thử ngồi suy nghĩ chung với tôi nhé! Nếu nói khóc là một "chiến thuật", thì với một người làm nghề lâu năm như tôi, tôi cho rằng: "chiến thuật này dở, nó đã trở nên "nhàm chán, dễ bị bắt bài, và thậm chí.... phản tác dụng rồi"! Nếu thông minh thì bản thân nên biết cách NÍN KHÓC ĐI, khán giả ghét rồi, kiếm trò khác mà làm!!! Tôi có nghĩ đến luôn! Thử làm luôn... nhưng .... thất bại! Nước mắt nó vẫn cứ tuôn ra! Giờ làm sao?

Tôi dễ khóc và khóc thường như vậy, người thương thì đã tin đã hiểu. Còn người ghét thì nói mãi muôn đời vẫn ghét thôi. Có lẽ họ không cảm nhận được những gì tôi đang cảm nhận, nên họ không tin. Họ không tin vào LÒNG THƯƠNG CẢM và SỰ ĐỒNG CẢM. Nên họ nghĩ đây là ... diễn!"

Trấn Thành bất ngờ nói rõ lý do hay khóc trên sóng truyền hình - Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ tiếp tục trải lòng: "Tôi thừa nhận tôi là một người không quá giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc của mình. Mỗi khi tôi xúc động với cái gì đó, tín hiệu nó báo lên não, não nó truyền lệnh xuống tuyến lệ, thế là tụi nó chui ra, tôi không ngăn lại được! Bạn hãy tin là tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi làm không được! Bản chất tôi là như thế! Cứ hay đồng cảm, bao đồng, cảm cái này của người này, xót hoàn cảnh của người kia.

Nhưng tôi luôn hạnh phúc và tự hào vì sự nhạy cảm này. Với tôi, nó là món quà từ thượng đế. Nó giúp tôi thăng hoa trong nghệ thuật để kể chuyện được bằng những góc nhìn mà người khác ít thấy. Nó giúp tôi tránh xa khỏi sự vô tâm, lãnh cảm và thờ ơ trước mọi thứ xảy ra với mình, dạy tôi biết cách yêu thương những người xung quanh dù lạ hay quen. Giữ cho trái tim của một người nghệ sỹ luôn đủ ấm để lan toả tình yêu thương. Hay mà! Đúng không? Nó giúp tôi nhiều chứ!!!!

Bạn có thể sống lý trí thay vì tình cảm! Bạn có thể không dễ rơi nước mắt! Bạn có thể không đồng cảm với cái mà người ta đang cảm! Nhưng đừng cho rằng ai đó đang cảm động vì một cái gì đó là BẤT THƯỜNG. Tôi thấy hành động đó mới là không bình thường! Bạn có thể không khóc nhưng khi ai đó khóc vì cảm được 1 bản nhạc hay, vì nghe 1 câu nói cảm động, hay vì xót cho 1 hoàn cảnh của ai đó là một chuyện... VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG và THUẬN SINH LÝ!

Bạn có quyền tin tôi hoặc không! Bạn cũng có quyền không thích tôi nữa hoặc tiếp tục mỉa mai tôi hay đặt cho tôi 8 trăm 9 chục ngàn cái tên khác, sao cũng được. Nhưng tôi có quyền được giữ cảm xúc của tôi nguyên vẹn như vậy! Tôi cũng mệt mỏi trong việc cố gắng không khóc để làm vừa lòng mọi người quá rồi! Tôi sẽ vẫn là Thành Cry! Tôi sẽ như thế... vì.... tôi không làm khác được! Thân!"

Qua những dòng tâm sự của Trấn Thành, khán giả dần thấu hiểu và thông cảm hơn khi thấy nam MC rơi lệ. Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng vẫn mong muốn ông xã Hari Won cố gắng điều chỉnh và cân bằng cảm xúc tốt hơn. Để mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều mang thật nhiều năng lượng tích cực thay vì những cảm xúc buồn rầu, trầm lắng.