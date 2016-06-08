Top 30 Hoa hậu Việt Nam nóng bỏng với bikini

Hậu trường 08/06/2016 14:19

Top 30 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa hoàn thành bộ ảnh bikini vô cùng nóng bỏng.

Bộ ảnh được thực hiện bởi các chuyên gia chuyên nghiệp. Đặc biệt, phần trang phục nhận được sự hỗ trợ của thương hiệu áo tắm Xuân Thu với những thiết kế độc quyền dành riêng cho các thí sinh HHVN 2016. Các người đẹp được trang điểm theo phong cách trong suốt, kết hợp với các kiểu tóc buông xoã để tôn lên nét đẹp tự nhiên, sự gợi cảm và cá tính riêng. Các chuyên gia của chương trình cũng gợi ý cách tạo dáng để các cô gái có được bức hình đẹp nhất.

Đa số thí sinh trong Top 30 đều ở độ tuổi sinh viên, chưa có nhiều kinh nghiệm đứng trước ống kính. Tuy nhiên, các bạn cố gắng thể hiện thần thái và biểu cảm phù hợp với chủ đề trang phục.

Để đảm bảo chất lượng hình ảnh cho các thí sinh ngay từ những vòng đầu tiên, ban tổ chức đã mời ê-kip bao gồm các chuyên gia hàng đầu, có nhiều kinh nghiệm tại nhiều cuộc thi nhan sắc quốc gia. Sự hướng dẫn tận tình và những lời khuyên bổ ích từ ê-kip giúp các thí sinh nhanh chóng hoàn thành phần chụp hình. Bên cạnh đó, BTC cũng sắp xếp và phân chia các thí sinh thành nhóm để tạo điều kiện cho các cô gái trò chuyện, giao lưu cùng nhau.

Đêm chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12/6 tại Nhà hát Hòa Bình (TP. HCM). Chương trình do đạo diễn Hoàng Nhật Nam làm Tổng đạo diễn. Bên cạnh việc thực hiện các bộ ảnh, các thí sinh đang ráo riết tập luyện cho phần trình diễn của mình trong đêm chung kết. Song song đó, các thí sinh có cơ hội tham quan nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng tại TP. HCM. Hành trình thú vị này phần nào giúp các thí sinh am hiểu và cảm mến thành phố mang tên Bác, đồng thời là địa điểm tổ chức vòng chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Không chỉ chuẩn bị chu đáo cho các phần thi nhan sắc nhằm tôn vinh sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam còn đẩy mạnh nhiều dự án có ý nghĩa xã hội và nhân văn cao như dự án Người đẹp Nhân ái và dự án Người đẹp Truyền thông. Với các hoạt động này, cuộc thi mong muốn tìm kiếm và tôn vinh nhan sắc Việt không chỉ ở ngoại hình mà còn thể hiện ở tri thức, tấm lòng nhân ái luôn hướng về cộng đồng, xã hội.

Top 15 thí sinh nổi bật vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2016 khu vực phía Nam:

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 0

Thái Thùy Dung

 

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 8

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 7

Trần Minh Như Hoa

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 6

Lê Thị Hương Lài

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 5

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 4

Nguyễn Thùy Linh

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 3

H'Ăng Niê

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 2

Nguyễn Thị Ngọc Phi

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 1

Đặng Thị Nguyệt Tiên

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 0

Lục Thị Thu Thảo

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 5

Nguyễn Thị Như Thủy

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 4

Nguyễn Vũ Hoài Trang

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 3

Lê Trần Ngọc Trân

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 2

Phạm Châu Tường Vi

Top 30 Hoa hậu Việt Nam phía Nam 1

Bùi Nữ Kiều Vỹ

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