‘Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân’: Từng là đôi bạn đáng ngưỡng mộ Vbiz, tình chị em lại ‘toang’ vì một người đàn ông?

Tuy cả hai không chính thức lên tiếng về sự rạn nứt quan hệ, nhưng phía Quỳnh Anh Shyn lại có những động thái khá rõ ràng như unfollow, đăng story bóng gió, dân mạng càng có lý do để tin rằng những đồn đại là có cơ sở. Thậm chím khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Quỳnh Anh Shyn khẳng định: "Tình bạn muốn bền lâu, không nên yêu lại người yêu cũ của nhau". Dù không nhắc tên nhưng ngay khi nói câu này, cư dân mạng lập tức hiểu ngay Quỳnh Anh Shyn đang nhắc đến cô bạn tâm giao một thời của mình, ca sĩ, diễn viên Chi Pu - người được cho là đã yêu người yêu cũ của Quỳnh Anh Shyn.

Chi Pu – Quỳnh Anh Shyn là chị em thân thiết nổi tiếng trong showbiz Việt. Tuy nhiên tình chị em đã không bền lâu khi cả hai vướng phải ồn ào tình cảm với một thiếu gia Hà thành. Được biết, thiếu gia này là người yêu (cũ) của Quỳnh Anh Shyn và hội bạn thân cũng đã từng thống nhất công khai trước thiên hạ là không yêu người cũ của bạn mình.

Hai nàng hậu Huyền My và Tú Anh vốn là những người bạn thân thiết, thế nhưng sau một thời gian im ắng thì mối quan hệ này bỗng có tin đồn rạn nứt vì tình yêu. Cả hai người đẹp được cho là cùng vướng vào một người đàn ông. Theo đó, tình cũ của Tú Anh là Dương Bảo Hưng từng có mặt tại Phú Quốc để cổ vũ cho Huyền My trong cuộc thi Miss Grand International 2017. Ngay thời điểm Á hậu Huyền My dừng chân ở vị trí Top 10 Miss Grand International 2017, Tú Anh ngay lập tức đăng tải dòng trạng thái ẩn ý với nội dung: "Gieo nhân nào gặt quả nấy" và "Đã bảo ông trời có mắt mà". Điều này đã khiến nhiều người cho rằng người đẹp đang "đá xoáy" Huyền My.

Ngoài ra, khi bị cộng đồng mạng nghi rằng cô nàng đang mang chuyện với Chi Pu ra để PR thì Quỳnh Anh Shyn đã không ngần ngại mà thẳng thắn đáp trả: "Không ai đem những chuyện như vậy ra để PR đâu nhé".

Bạn dù thân mấy nhưng khi dính phải cùng một người đàn ông đều phải 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Dù chưa một lần lên tiếng nhưng trong suốt 4 năm qua, việc cả hai hạn chế xuất hiện chung khung hình càng khiến khán giả tin rằng loạt tin đồn là có cơ sở.

'Thương nhau lắm cắn nhau đau' - Ảnh: Internet

Hoa hậu Kỳ Duyên – Jolie Nguyễn

Từng là chị em thân thiết, tuy nhiên, tình chị em của Jolie Nguyễn và Kỳ Duyên lại không thể bền lâu trong showbiz. Khi thấy hai người đẹp thay đổi thái độ hoàn toàn với nhau, tránh mặt và không còn chụp ảnh chung, dân mạng xôn xao bàn tán rằng họ đã nghỉ chơi, thậm chí khẳng định lý do nghỉ chơi liên quan đến chuyện tình cảm với một người đàn ông.

Hai người đẹp từng là 'hội chị em bạn dì' thân thiết ăn ngủ cùng nhau - Ảnh: Internet

Trước những lời thị phi này, Jolie Nguyễn đã lên tiếng xác nhận việc rạn nứt tình bạn với Kỳ Duyên sau 3 năm thân thiết là có thật. Jolie Nguyễn cho biết lý do phía sau rạn nứt mối quan hệ với Kỳ Duyên là không còn chung suy nghĩ, và đôi khi tính con gái lại vốn nhạy cảm. Trước tin đồn cho rằng tình bạn cả hai rạn nứt vì một người đàn ông, Jolie Nguyễn khẳng định tất cả chỉ là chữ duyên, cô không vì ai mà đánh mất đi tình bạn vốn có.

Cạch mặt vì tình? - Ảnh: Internet

Về phía Kỳ Duyên, nàng hậu thừa nhận cô từng coi đó là một tình bạn đẹp cho tới khi Jolie Nguyễn lên truyền thông công bố việc rạn nứt tình cảm: "Nguyên nhân chính để xảy ra chuyện này, không phải do một vấn đề cụ thể nào cả. Có thể do Jolie và tôi không nói chuyện với nhau, dẫn đến những hiểu lầm và đồn đoán không chính xác trong công việc. Trong khoảng thời gian chơi với Jolie Nguyễn, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là chị em rất vô tư và tốt đẹp suốt 2 năm. Tôi vốn không có em gái mà chỉ có anh trai duy nhất ở Hà Nội nên tôi thực sự coi Jolie là em gái mình.

Tôi chỉ nghĩ là ở từng giai đoạn khác nhau, tính cách của hai người không còn hoà hợp nữa thì dẫn đến chuyện không bên cạnh nhau được nữa, chứ không phải có chuyện gì quá kinh khủng đến mức cạch mặt nhau".

Tăng Thanh Hà – Hồ Ngọc Hà

Một người là ngọc nữ màn ảnh Việt, một người người là nữ hoàng giải trí, đôi song Hà luôn thân thiết, quan tâm nhau và dành cho nhau những lời ca ngợi rất mực trên mặt báo. “Đôi bạn cùng tiến” này mỗi khi cùng nhau xuất hiện ở đâu là nơi đó đều náo loạn bởi sức hút cực mạnh của hai người đẹp.

Yêu người yêu cũ của bạn thân là một vấn đề nhạy cảm ảnh hưởng lớn đến tình bạn - Ảnh: Internet

Từng là đôi bạn thân đình đám nhất nhì Vbiz, tình bạn tốt đẹp này những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi nếu như không có sự xuất hiện của Cường Đô La. Vị thiếu gia này trước đó được cho là người yêu của Tăng Thanh Hà. Họ đã bên nhau được một khoảng thời gian dài và khá hạnh phúc. Tăng Thanh Hà vô tư giới thiệu người yêu lí tưởng cho cô bạn thân. Báo chí thường xuyên thấy bộ ba này có mặt cùng nhau ở nhiều địa điểm tại Sài Gòn.

Sự rạn nứt của song Hà khiến người hâm mộ đều tiếc nuối - Ảnh: Internet

Một thời gian sau đó, rộ lên thông tin Cường Đô la và Tăng Thanh Hà chia tay. Ngay sau đó, Cường đô la nhanh chóng sánh đôi cùng Hồ Ngọc Hà. Khi ấy, nhiều người cho rằng, Hồ Ngọc Hà đã cao tay ‘cướp’ Cường Đô La từ tay Tăng Thanh Hà. Sự thật thế nào hẳn chỉ người trong cuộc mới rõ. Nhưng kể từ đó, khán giả và truyền thông không còn thấy song Hà sánh bước cùng nhau. Thỉnh thoảng, họ có gặp lại nhau trong vài sự kiện giải trí nhưng cũng giữ khoảng cách nhất định.

Đến nay cả hai đều đã có gia đình riêng, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc viên mãn và ở đó đều không còn hình ảnh của Cường Đô La.