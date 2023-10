‘Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân’: Từng là đôi bạn đáng ngưỡng mộ Vbiz, tình chị em lại ‘toang’ vì một người đàn ông?

Vì một người đàn ông mà 'toang' tình chị em - Ảnh: Internet

Ngoài ra, khi bị cộng đồng mạng nghi rằng cô nàng đang mang chuyện với Chi Pu ra để PR thì Quỳnh Anh Shyn đã không ngần ngại mà thẳng thắn đáp trả: "Không ai đem những chuyện như vậy ra để PR đâu nhé".

Á hậu Huyền My – Tú Anh

Hai nàng hậu Huyền My và Tú Anh vốn là những người bạn thân thiết, thế nhưng sau một thời gian im ắng thì mối quan hệ này bỗng có tin đồn rạn nứt vì tình yêu. Cả hai người đẹp được cho là cùng vướng vào một người đàn ông. Theo đó, tình cũ của Tú Anh là Dương Bảo Hưng từng có mặt tại Phú Quốc để cổ vũ cho Huyền My trong cuộc thi Miss Grand International 2017. Ngay thời điểm Á hậu Huyền My dừng chân ở vị trí Top 10 Miss Grand International 2017, Tú Anh ngay lập tức đăng tải dòng trạng thái ẩn ý với nội dung: "Gieo nhân nào gặt quả nấy" và "Đã bảo ông trời có mắt mà". Điều này đã khiến nhiều người cho rằng người đẹp đang "đá xoáy" Huyền My.