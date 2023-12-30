Tình bạn hiếm có của hai nghệ sĩ gạo cội vừa được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi U80 - U90

Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938 (mẹ của NSND Lê Khanh, Lê Vân, Lê Vi) là một trong những nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Kịch Hà Nội. Bà tham gia Đoàn kịch Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam) từ năm 1954. Sau đó, bà chuyển qua Đoàn kịch Hà Nội. Bà từng thể hiện thành công nhiều dạng nhân vật trong các vở diễn: "Những người ở lại", "Cái máy chém", "Lam Sơn tụ nghĩa"... Không chỉ tham gia sân khấu kịch, bà còn xuất hiện trong những bộ phim truyền hình và phim truyện như: "Vui buồn sau luỹ tre", "Hoa đắng", "Hoàng hôn dang dở", "Chập cheng", "Tình yêu không hẹn trước"...

Mới đây, theo Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 10/11, đôi bạn thân thiết là nghệ sĩ gạo cội là Lê Mai (85 tuổi) và Kim Xuyến (78 tuổi) đều đón nhận tin vui.

Nói về tình bạn tri kỉ nhiều năm, nghệ sĩ Kim Xuyến từng cho hay, những lúc không đi làm phim, bà thường gặp gỡ các nghệ sĩ cùng thời như Thanh Tú, Lê Mai. Bà quý tính nghệ sĩ Lê Mai, vì hai người có tính cách gần nhau.

Trong khi đó, nghệ sĩ Kim Xuyến sinh năm 1945 tại Hà Nội, bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1962. Với khuôn mặt phúc hậu, bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và cả phim truyền hình. Các vở kịch bà tham gia gồm: Hà Nội mùa đông năm 46, Hoa và cỏ dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi, Kỷ niệm những ngày nghiệt ngã... Ngoài ra, các phim truyền hình có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Xuyến cũng khá nhiều: Đông - Ky ra phố, Nửa vầng trăng còn lại, Con sẽ làm cô chủ, Năm ngày làm thượng đế, Canh bạc…

"Hầu như ngày nào, tôi và Lê Mai cũng nói chuyện. Trước thì bà Mai sống một mình ở Phan Đình Phùng nhưng mới đây, gia đình Lê Khanh chuyển về sống cùng mẹ. Thi thoảng nhà có việc gì Lê Khanh cũng hay gọi tôi đến. Hoặc thi thoảng thấy hai bà không gặp nhau, thì Khanh lại đưa mẹ sang nhà tôi để chơi. Có với nhau quãng thời tuổi trẻ ở Nhà hát Kịch Hà Nội nên chúng tôi hiểu và thường tâm sự nhiều với nhau. Lê Mai rất dễ chịu và dễ tính" - bà cho hay.

Những lúc không đi làm phim, bà thường gặp gỡ các nghệ sĩ cùng thời như Thanh Tú, Lê Mai. Bà quý tính nghệ sĩ Lê Mai, vì hai người có tính cách gần nhau.

Khi nhận được tin cả đôi bạn đều được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ sĩ Lê Mai rất vui mừng chia sẻ: "Tôi và bà Xuyến gặp nhau, hai chị em đều mừng rỡ lắm. Ở tuổi này, thú thật tôi cứ nghĩ mình có khi không còn cơ hội. Cũng may là cái số, ông Trời cho chúng tôi toại nguyện mọi bề lúc về già".

Nói đến việc 60 tuổi mới được xét danh hiệu NSƯT, NS Kim Xuyến cho biết: "Thời đó, chẳng ai nghĩ gì đến việc phấn đấu để có danh hiệu mà chỉ phấn đấu để được ra chiến trường phục vụ cán bộ, chiến sỹ. Mà hồi đó cũng làm gì có các hội diễn hoặc liên hoan sân khấu mà "gặt" huy chương, nếu có chắc chúng tôi cũng đã có mấy cái huy chương trong tay" - nghệ sĩ Kim Xuyến nói.

Khi nhận được tin cả đôi bạn đều được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ sĩ Lê Mai rất vui mừng chia sẻ: "Tôi và bà Xuyến gặp nhau, hai chị em đều mừng rỡ lắm. Ở tuổi này, thú thật tôi cứ nghĩ mình có khi không còn cơ hội"

Đến thời bình, lứa nghệ sĩ như Kim xuyến đã lớn tuổi, chỉ còn chuyên tâm cho làm nghề mà không bận tâm tới huy chương. Đây cũng là lý do giải thích vì sao có tới 60 năm hoạt động nghệ thuật nhưng nghệ sĩ Kim Xuyến lại không có đủ số huy chương cần thiết cho xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Nghệ sĩ Kim Xuyến kể thêm rằng, bà cảm thấy rất chạnh lòng mỗi khi ai đó hỏi chuyện danh hiệu. Vì thế hệ con cháu, đóng góp cho nghệ thuật nhiều khi không bằng mình nhưng đều đã được phong tặng, còn bản thân mình thì vẫn "long đong".