Tin vui: NSƯT Phượng Loan đã qua cơn nguy kịch sau chấn thương não nghiêm trọng

Hậu trường 31/05/2022 19:54

Mới đây, các bác sĩ đã thông báo về tình hình sức khỏe của NSƯT Phượng Loan sau ca mổ vì tai nạn trong lúc đi diễn tỉnh.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, anh Văn Dũng - chồng NSƯT Phượng Loan - cho biết tối 19/5, vợ anh đi diễn tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ban đầu, anh Dũng lái xe đưa vợ đi nhưng đến nơi vì sân khấu nằm cách xa đường lớn nên có một người chở nữ nghệ sĩ bằng xe máy vào điểm diễn.

"Lát sau, NSƯT Lê Tứ chạy ra báo tin vợ tôi bị tai nạn" - anh Dũng chia sẻ

Được biết, do tà áo dài của NSƯT Phượng Loan bị vướng vào dây xích của xe máy, dẫn đến tai nạn. Hồ sơ bệnh án của NSƯT Phượng Loan tại Bệnh viện Cà Mau được các bác sĩ ghi là "chấn thương sọ não, bể xương quai hàm, gãy xương ngón tay".

NSƯT Phượng Loan đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị. Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, Phương Loan sức khỏe còn yếu và cần được theo dõi trong vài ngày tới. 

Tin vui: NSƯT Phượng Loan đã qua cơn nguy kịch sau chấn thương não nghiêm trọng - Ảnh 1
NSƯT Phượng Loan - Ảnh: Internet

Mới đây, theo Tiền Phong, vì sức khoẻ yếu nên mãi tới ngày 31/5, các bác sỹ tại Chợ Rẫy mới có thể mổ cho nữ nghệ sĩ. Được biết sau ca mổ, NSƯT Phượng Loan cũng đã tỉnh táo, có thể nói chuyện được nhưng bác sĩ yêu cầu vẫn phải hạn chế. Theo đánh giá của bác sỹ điều trị, phần chấn thương não của Phượng Loan cũng đã ổn, đang trên đà bình phục phục tốt.

NSƯT Phượng Loan sinh năm 1968, chị được biết đến với giọng ca ngọt ngào truyền cảm, lối diễn xuất chân phương, mộc mạc và đầy cảm xúc. Phượng Loan đã thành công với nhiều vai diễn như Phương Tâm (Hãy yêu nhau thật lòng), Thơm (Huyền thoại một tình yêu), Nguyệt (Tô Ánh Nguyệt), Đặng Thị Huệ (Đêm hội Long Trì), Dạ Hương (Loài hoa không tên).

Phượng Loan cũng giành nhiều Huy chương Vàng trong các hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cũng như Huy chương Vì sự nghiệp văn hoá, Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu, Giải diễn viên Tài sắc… Chị được phong danh hiệu NSƯT năm 2007.

NSƯT Phượng Loan bị tai nạn, chấn thương sọ não trên đường đi diễn tỉnh

NSƯT Phượng Loan bị tai nạn, chấn thương sọ não trên đường đi diễn tỉnh

NSƯT Phượng Loan nhập viện cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông trong lúc đi diễn. Cô được chấn đoán chấn thương sọ não, bể phần xương quai hàm.

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