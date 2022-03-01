Tin buồn: Thêm một nam nghệ sĩ phim 'Người phán xử' qua đời vì căn bệnh ung thư

Hậu trường 01/03/2022 08:27

Thông tin nam diễn viên phim "Người phán xử" qua đời khiến khán giả phim truyền hình xót xa.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 28/2, một nam diễn viên trong bộ phim truyền hình đình đám "Người phán xử" vừa qua đời vì căn bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn cuối đó là nghệ sĩ Trọng Nguyên. Trong bộ phim, nam nghệ sĩ vào vai Chí "mắt ma" - một kẻ nghiện cờ bạc.

Tin buồn: Thêm một nam nghệ sĩ phim 'Người phán xử' qua đời vì căn bệnh ung thư - Ảnh 1
Nam nghệ sĩ gây ấn tượng khi đóng Chí Mắt Ma trong phim Người Phán Xử - Ảnh: Internet

Được biết, nghệ sĩ Trọng Nguyên chỉ mới 58 tuổi. Căn bệnh ung thư được phát hiện vào tháng 9/2021 khi đã ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, để tránh vợ con lo lắng nên ông trấn an gia đình rằng căn bệnh còn ở giai đoạn sớm, có thể chữa trị.

Vài những ngày tháng cuối đời, ông vẫn gắng gượng tham gia công việc tại Nhà hát Cải lương Hà Nội nơi ông công tác và các công việc khác từ bên ngoài. Theo bà Nguyễn Trang - vợ nghệ sĩ Trọng Nguyên cho biết, chồng và nghệ sĩ Tiến Hợi ngoài đời từng chơi rất thân với nhau và trong tháng 2 này lại cùng lần lượt ra đi.

Tin buồn: Thêm một nam nghệ sĩ phim 'Người phán xử' qua đời vì căn bệnh ung thư - Ảnh 2
Nghệ sĩ Trọng Nguyên góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình - Ảnh: Internet

Tròn 1 năm trước đó, NSND Hoàng Dũng - tham gia vai ông trùm Phan Quân trong "Người phán xử" cũng đột ngột qua đời vì bạo bệnh.

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