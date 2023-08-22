Thông tin họa sỹ, nhà thơ Lê Huy Quang qua đời đã để lại nhiều tiếc thương cho các nghệ sĩ đồng nghiệp, bạn bè và độc giả.

Vài giờ trước, thông tin họa sỹ - nhà thơ Lê Huy Quang đột ngột qua đời ở tuổi 80 vào đêm qua (21/8) khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp và độc giả không khỏi xót xa. Trên mạng xã hội, khá đông nhà thơ, nhà văn và giới văn học nghệ thuật gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình cố nhà thơ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (bên trái) - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam thay mặt Nhà xuất bản Hội nhà văn chúc mừng tác phẩm mới của nhà thơ Lê Huy Quang (bên phải) lúc sinh thời Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nghẹn ngào xác nhận thông tin trên trang cá nhân: "9h sáng nay, nhà thơ Đặng Huy Giang nhắn tin cho tôi: "Anh Lê Huy Quang đã mất". Cho dù tôi luôn ý thức rằng: đã ngoài 50 tuổi, người ta có thể rời cuộc sống này bất cứ lúc nào, huống hồ nhà thơ Lê Huy Quang đã 80, nhưng tôi vẫn sững sờ khi nghe tin. Và lúc này, hình ảnh nhà thơ Lê Huy Quang hiện ra với mái tóc dài và đi đôi guốc mộc kể cả những ngày giá lạnh của mùa đông.

Và nhà thơ đi guốc mộc rất "nhà quê " ấy lại là một người "phá phách " trong thơ ca từ những năm đầu tiên của đổi mới: "Anh mini em/ Đêm về anh tiết canh em". Những câu thơ như thế đã làm choáng váng bạn đọc và cả những nhà thơ hồi đó. Người khen ông cũng đông và người phê phán ông cũng không ít. Nhưng ông chẳng để ý gì, cứ thủng thẳng đi qua đời sống này bằng một đôi guốc mộc và rồi đi thẳng tới Thiên đường. Xin cúi đầu tiễn biệt ông - nhà thơ, hoạ sỹ Lê Huy Quang".

Nhà thơ, họa sỹ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang Nhà thơ, họa sỹ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang sinh năm 1944. Quê cha Thạch Hà, Hà Tĩnh, nhưng họa sỹ - nhà thơ Lê Huy Quang lại sinh ra và lớn lên trên quê mẹ Đô Lương – Nghệ An.Ông tốt nghiệp lớp Trung cấp và Cao đẳng Mỹ thuật trường Nghệ thuật Hà Nội khóa 1966-1973. NSND Lê Huy Quang tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh năm 1982. Từ năm 1976, ông làm báo tại Tạp chí Sân khấu, đồng thời trở thành họa sĩ thiết kế mỹ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam. Trong số 300 vở diễn ông từng thiết kế mỹ thuật, thì có tới gần 100 vở tuồng của các nhà hát tuồng trong Nam ngoài Bắc, trong đó có thể kể ra đây những vở nổi tiếng một thời của Nhà hát Tuồng Việt Nam như “Lý Chiêu Hoàng”, “Nghêu Sò Ốc Hến”, “Hoàng hôn đen”, “Chu Văn An”, “Thánh Gióng”, “Ôtenlô”, “Ơđíp làm vua”… Nhà thơ, họa sỹ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Huy Quang gây ấn tượng với vẻ ngoài nghệ sỹ

và điếu thuốc lá luôn thường trực Bên cạnh mỹ thuật, NSND Lê Huy Quang khẳng định tài năng ở lĩnh vực thơ ca. 108 bài thơ, tập hợp sáng tác của ông từ năm 1968-2008 được đặt tên "Phải khác". Cái tên bày tỏ quan điểm sống, quan niệm nghệ thuật của ông. Nhà thơ, họa sỹ Lê Huy Quang được biết đến là một người có phong cách nghệ thuật đặc biệt từ cuộc sống thường ngày đến những sáng tác thơ ca của ông. Ông có mái tóc dài hoa râm, đeo kính cận, thường thích mặc hai màu đỏ đen và có sở thích đi guốc mộc.

Nghệ sĩ Việt tiếc thương người mẫu Phương Anh qua đời ở tuổi 36 Trên trang cá nhân của Pali Delish Nguyễn, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực thời trang và cộng đồng mạng gửi lời tạm biệt, thương tiếc vì mất đi một người bạn vừa xinh đẹp, vừa tài năng.

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