Tin buồn: Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, hưởng thọ 74 tuổi

Hậu trường 27/10/2022 10:11

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy đã trút hơi thở cuối cùng lúc 22 giờ ngày 26/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nghệ sĩ Hữu Tài đau buồn cho biết vợ của ông là nghệ sĩ Bích Thủy (sinh năm 1949) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 22 giờ ngày 26/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Ông nghẹn ngào chia sẻ: "Tối qua, khi vợ tôi chuẩn bị được đưa vào bệnh viện do thấy khó thở, tôi đưa bà ấy vào nhà vệ sinh, rồi đi lấy giấy tờ. Nhưng sau đó khá lâu vẫn chưa thấy bà ấy rời khỏi nhà vệ sinh, tôi xô cửa vào thì vợ tôi đã nằm bất động. Nhiều năm qua vợ tôi đã được giải phẫu để nông tim do hỡ mạch vành, thường xuyên khó thở, bà còn bị bệnh tiểu đường. Sự ra đi của vợ tôi là mất mát lớn đối với gia đình".

Tin buồn: Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, hưởng thọ 74 tuổi - Ảnh 1
Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, hưởng thọ 74 tuổi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy tên thật là Nguyễn Thị Thùy, sinh tại thị xã Bến Tre, bắt đầu đi hát năm 1965 tại đoàn Tinh Hoa. Bà từng nổi lên như một cô đào trẻ triển vọng trong những vở cải lương vang bóng một thời như: "Chuyện tình Hàn Mặc Tử", "Lan Huệ sầu ai", "Kẻ thù thứ 13"... Do đó, sự ra đi của nghệ sĩ Bích Thủy là mất mát lớn đối với sân khấu cải lương vì bà là một trong những nghệ sĩ thể hiện thành công những vai bà mẹ Nam Bộ.

Năm 1968, nghệ sĩ Bích Thủy đã được NSND Ba Vân nhận làm đệ tử, còn ông thì theo NS Tám Vân học nghề. Sau năm 1975, bà và chồng - nghệ sĩ Hữu Tài tham gia biểu diễn tại một số đoàn: Sơn Minh, Hậu Giang, Bến Tre, Trần Hữu Trang, Thanh Nga... Hai nghệ sĩ Bích Thủy - Hữu Tài có một đức tính rất đáng quý là khiêm tốn, nhường nhịn, đối với mọi người hòa nhã, thân thiện, không bon chen, tranh đoạt vai diễn của bất cứ nghệ sĩ nào. Ông bà còn dìu dắt, chỉ dẫn nhiều diễn viên trẻ đến với nghề, bằng sự nhiệt tình và chu đáo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tang lễ của nghệ sĩ Bích Thủy được tổ chức tại nhà riêng: C13/CV20B đường Nguyễn Văn Linh, phường ấp 5A xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Ngoài ra, lễ tẩn liệm lúc 12 giờ 30 ngày 27/10. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 29/10, sau đó hỏa táng tại Đa Phước.

Đang yên đang lành, Lý Nhã Kỳ vướng phải tin đồn 'bị bắt' trên mạng xã hội

Đang yên đang lành, Lý Nhã Kỳ vướng phải tin đồn 'bị bắt' trên mạng xã hội

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin nữ doanh nhân - diễn viên Lý Nhã Kỳ bị bắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Bích Thủy nghệ sĩ cải lương nghệ sĩ Hữu Tài

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh