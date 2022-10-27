Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy đã trút hơi thở cuối cùng lúc 22 giờ ngày 26/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nghệ sĩ Hữu Tài đau buồn cho biết vợ của ông là nghệ sĩ Bích Thủy (sinh năm 1949) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 22 giờ ngày 26/10 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Ông nghẹn ngào chia sẻ: "Tối qua, khi vợ tôi chuẩn bị được đưa vào bệnh viện do thấy khó thở, tôi đưa bà ấy vào nhà vệ sinh, rồi đi lấy giấy tờ. Nhưng sau đó khá lâu vẫn chưa thấy bà ấy rời khỏi nhà vệ sinh, tôi xô cửa vào thì vợ tôi đã nằm bất động. Nhiều năm qua vợ tôi đã được giải phẫu để nông tim do hỡ mạch vành, thường xuyên khó thở, bà còn bị bệnh tiểu đường. Sự ra đi của vợ tôi là mất mát lớn đối với gia đình".

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy qua đời, hưởng thọ 74 tuổi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nghệ sĩ cải lương Bích Thủy tên thật là Nguyễn Thị Thùy, sinh tại thị xã Bến Tre, bắt đầu đi hát năm 1965 tại đoàn Tinh Hoa. Bà từng nổi lên như một cô đào trẻ triển vọng trong những vở cải lương vang bóng một thời như: "Chuyện tình Hàn Mặc Tử", "Lan Huệ sầu ai", "Kẻ thù thứ 13"... Do đó, sự ra đi của nghệ sĩ Bích Thủy là mất mát lớn đối với sân khấu cải lương vì bà là một trong những nghệ sĩ thể hiện thành công những vai bà mẹ Nam Bộ.

Năm 1968, nghệ sĩ Bích Thủy đã được NSND Ba Vân nhận làm đệ tử, còn ông thì theo NS Tám Vân học nghề. Sau năm 1975, bà và chồng - nghệ sĩ Hữu Tài tham gia biểu diễn tại một số đoàn: Sơn Minh, Hậu Giang, Bến Tre, Trần Hữu Trang, Thanh Nga... Hai nghệ sĩ Bích Thủy - Hữu Tài có một đức tính rất đáng quý là khiêm tốn, nhường nhịn, đối với mọi người hòa nhã, thân thiện, không bon chen, tranh đoạt vai diễn của bất cứ nghệ sĩ nào. Ông bà còn dìu dắt, chỉ dẫn nhiều diễn viên trẻ đến với nghề, bằng sự nhiệt tình và chu đáo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tang lễ của nghệ sĩ Bích Thủy được tổ chức tại nhà riêng: C13/CV20B đường Nguyễn Văn Linh, phường ấp 5A xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngoài ra, lễ tẩn liệm lúc 12 giờ 30 ngày 27/10. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 29/10, sau đó hỏa táng tại Đa Phước.

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