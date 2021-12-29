Tin buồn: Giáo sư Trần Quang Hải qua đời ở tuổi 78

Hậu trường 29/12/2021 10:20

Theo thông tin từ gia đình Giáo sư - tiến sĩ Dân tộc nhạc học Trần Quang Hải, giáo sư vừa từ trần vào lúc 0 giờ ngày 29/12.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, Kiến trúc sư Trần Quang Minh - em trai Giáo sư, tiến sĩ Dân tộc nhạc học Trần Quang Hải cho biết giáo sư Trần Quang Hải mất lúc 0 giờ ngày 29/12, tại Pháp, hưởng thọ 78 tuổi. Phía gia đình cũng chia sẻ rằng ông lúc tối đi ngủ, và ngủ luôn không dậy nữa. Được biết, Giáo sư Trần Quang Hải đang trong thời gian điều trị bệnh ung thư máu.

Trước đó, vào ngày 23/12, trong lễ ra mắt Quỹ học bổng Trần Văn Khê tại Trường đại học Văn Lang (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhân kỷ niệm 100 năm sinh giáo sư Trần Văn Khê, giáo sư Trần Quang Hải có quay clip gửi về Việt Nam chia sẻ về tâm nguyện mong muốn lập quỹ học bổng của cha mình.

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Giáo sư, tiến sĩ Dân tộc nhạc học Trần Quang Hải - Ảnh: Internet

Giáo sư Trần Quang Hải sinh năm 1944 tại Sài Gòn, ông là hậu duệ đời thứ 5 của nhạc sĩ cung đình Huế. Và là con trai trưởng của GS-TS, nhà nghiên cứu nổi tiếng Trần Văn Khê. Nhờ ảnh hưởng truyền thống gia đình, Trần Quang Hải sớm định hướng đi theo con đường âm nhạc. Ông đã lấy bằng tiến sĩ âm nhạc dân tộc Việt nam tại Pháp, trở thành người Việt Nam thứ 2 (sau cha mình) có bằng tiến sĩ âm nhạc dân tộc. 

Trong quá trình làm việc, Trần Quang Hải đã có những nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực Dân tộc âm nhạc học như: Hát đồng song thanh, phát triển gõ muỗng, phát triển kỹ thuật biểu diễn đàn môi… và được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế.

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Cha con GS-TS Trần Văn Khê và GS-TS Trần Quang Hải - Ảnh: Internet

Tại Việt Nam, Giáo sư Trần Quang Hải được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người thể hiện tiết tấu, âm thanh đa dạng nhất từ nghệ thuật gõ muỗng. Năm 2012, ông còn được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người trình diễn đàn môi mông tại nhiều quốc gia nhất thế giới. Là con của GS-TS Trần Văn Khê, ông cũng giúp cho rất nhiều trong việc giới thiệu nghệ thuật âm nhạc dân tộc Việt Nam ra với thế giới. 

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Từ khóa:   giáo sư Trần Quang Hải

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