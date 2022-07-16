Tim nhắc lại chuyện hôn nhân đã tan vỡ, bày tỏ sự tiếc nuối: "Biết đâu tụi em trở lại và tìm hiểu"

Tim và Trương Quỳnh Anh từng là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt nhưng bất ngờ dừng lại khiến nhiều người tiếc nuối.

Tim và Trương Quỳnh Anh gặp gỡ nhau từ năm 2011 sau khi tham gia chung một bộ phim. Giữa cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định gắn bó dù không được gia đình chấp thuận. Năm 2012, Tim và Trương Quỳnh Anh đón con trai đầu lòng là bé Sushi. Sau nhiều năm chung sống như vợ chồng dù chưa tổ chức hôn lễ, cặp đôi liên tục để lộ dấu hiệu rạn nứt. Tim và Trương Quỳnh Anh từng là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt - Ảnh: Internet Đến năm 2018, Tim và Trương Quỳnh Anh chính thức công bố đã ly hôn. Thời gian đầu sau khi chia tay, hai nghệ sĩ vẫn sống chung một nhà để cùng chăm sóc con trai, sau đó một thời gian mới quyết định ra riêng. Sau 4 năm kể từ khi "đường ai nấy đi", cả Tim và Trương Quỳnh Anh đều chưa tiến tới mối quan hệ mới. Dù trải qua vài năm nhưng mỗi khi nhắc về hôn nhân, nam ca sĩ đều bày tỏ sự tiếc nuối.

Mới đây, anh hiếm hoi trải lòng về trách nhiệm của người chồng và cả lý do cả 2 vẫn sống chung nhà dù đã tan vỡ. Theo đó, Tim đã có buổi trò chuyện với "Cù Trọng Xoay" ở talkshow Lối ra. Anh bày tỏ điều mà ai cũng thắc mắc vì sao ly hôn vẫn chung sống cùng nhà một thời gian dài. Thời gian đầu sau khi chia tay, hai nghệ sĩ vẫn sống chung một nhà để cùng chăm sóc con trai - Ảnh: Internet Tim cho hay: "Tụi em ly hôn xong vẫn ở cùng với nhau đó, một phần là rất thương con, lúc đó bé còn quá nhỏ. Thực ra một phần nữa vì tụi em vẫn còn cố gắng, vẫn còn tình cảm với nhau mà đúng là thời gian dài nó vẫn không thay đổi gì hết vì rất nhiều vấn đề. Cả hai đều có cái tôi hết nên em mới quyết định là thôi tách nhau ra. Biết đâu chúng ta có cuộc sống riêng thì sẽ có những va vấp, kinh nghiệm, người mới đến với chúng ta sẽ biết được cái nào là quý nhất và trân trọng".

"Cù Trọng Xoay" nhận xét cả hai như đi ngược quy trình - Ảnh: Internet "Cù Trọng Xoay" nhận xét cả hai như đi ngược quy trình, thông thường mọi người sẽ ly thân rồi dẫn đến ly hôn. Riêng Tim và Trương Quỳnh Anh ngược lại. Ngay lúc này, anh khá vui vẻ đáp lời: "Biết đâu thời gian nữa tụi em lại trở lại và tìm hiểu". Dù chỉ vài câu nói nhưng những gì nam ca sĩ bày tỏ cho thấy sự tiếc nuối của bản thân. Có những sai lầm nối tiếp ở cuộc sống hôn nhân và Tim thừa nhận mình không làm tròn trách nhiệm người chồng, lại rất tự cao. Dù chỉ vài câu nói nhưng những gì nam ca sĩ bày tỏ cho thấy sự tiếc nuối của bản thân - Ảnh: Internet Nam ca sĩ cho hay: "Em không biết đó có gọi là cuộc hôn nhân hay không, đôi ta không phải tình nhân, không phải vợ chồng. Những người em nghĩ không bao giờ rời bỏ em, họ đã chịu đựng ngày qua ngày với cái sự tự cao, tự cho mình là cái rốn vũ trụ. Em không cho mình lúc đó là người chồng được, những trách nhiệm, những điều người chồng làm thì em không làm được". Về phía Trương Quỳnh Anh, cô hiếm hoi nhắc đến chuyện hôn nhân đã qua. Ai cũng thấy nữ diễn viên ngày càng thăng hạng nhan sắc, tươi trẻ và chẳng ngờ cô đã là mẹ của nhóc tì 10 tuổi, cao lớn như thanh niên. Trương Quỳnh Anh cùng con trai đã 10 tuổi, cao lớn như thanh niên -Ảnh: Internet Tim vẫn ủng hộ các sản phẩm của Trương Quỳnh Anh, cả hai không mâu thuẫn trong cách dạy con. Những lần anh bày tỏ sự tiếc nuối cũng đủ để khán giả hiểu rằng nam ca sĩ vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-nhac-lai-chuyen-hon-nhan-da-tan-vo-bay-to-su-tiec-nuoi-biet-dau-tui-em-tro-lai-va-tim-hieu-483454.html