Tiểu Long Nữ Trần Nghiên Hy đã hạ sinh bé trai đầu lòng

Trên trang cá nhân của mình, nàng Tiểu Long Nữ Trần Nghiên Hy đã chia sẻ dòng trạng thái: "Cám ơn Tiểu Tinh Tinh đã trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi..."

Trước đó một số trang báo điện tử Trung Quốc và Đài Loan đã tràn ngập thông tin cặp vợ chồng Trần Hiểu Trần - Nghiên Hy đã chào đón con trai đầu lòng vào ngày 18 tháng 12 vừa qua.

Được biết em bé được vợ chồng cặp đôi nổi tiếng đặt tên ở nhà là Tiểu Tinh Tinh, chiều dài khi sinh của Tiểu Tinh Tinh là 53cm và cân nặng gần 4kg. Ngay sau khi chính thức đăng tải thông tin này cặp đôi Quá Nhi - Tiểu Long Nữ nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cùng hợp tác trong phim "Thần Điêu Đại Hiệp" năm 2013 với vai Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Sau đó đến tháng 3 năm 2015 hai người mới chính thức trở thành một cặp nhưng lúc này họ vẫn chưa công khai với truyền thông. Khi bị truyền thông chụp hình của hai người bí mật đến khách sạn thì lúc này cặp đôi mới chính thức thừa nhận đang hẹn hò.

Và vào đúng ngày sinh nhật của Trần Hiểu ngày 5 tháng 7 năm 2016 cả hai cùng tuyên bố đã đăng ký kết hôn và Trần Nghiên Hy đang mang thai, hôn lễ của hai người được tổ chức vào ngày 19 tháng 7 năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tieu-long-nu-tran-nghien-hy-da-ha-sinh-be-trai-dau-long-171377.html