Tiết lộ giá cát-xê gây choáng của Trấn Thành khi làm MC đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển

Trấn Thành khiến khán giả "ú òa" khi tiết lộ giá cát-xê cho vai trò MC tại đám cưới của Khánh Thi và Phan Hiển.

Tối ngày 22/12, Trấn Thành là một trong những khách mời xuất hiện chung vui tại đám cưới của cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển. Nam nghệ sĩ diện trang phục nhã nhặn là áo vest màu hồng nhạt cùng outfit ton-sur-ton màu trắng. Được biết, anh là MC dẫn chương trình chính trong hôn lễ sau lời mời đặc biệt từ cô dâu và chú rể. Trấn Thành và vợ chồng Ưng Hoàng Phúc có mặt tại đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển để chúc mừng đôi uyên ương. Ảnh: FBNV Ông xã Hari Won chia sẻ anh rất sợ dẫn chương trình liên quan đến đám cưới vì mọi lời ăn tiếng nói của anh sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cô dâu chú rể cũng như khách mời: "Nói thật với mọi người, Thành rất sợ dẫn đám cưới. Cái gì mình làm tốt thì người ta sẽ bảo là dĩ nhiên, còn nếu mình làm không tốt thì trách nhiệm nặng lắm. Đặc biệt là những ngôi sao lớn, người ta đặt niềm tin ở mình thì lời nói của mình lại càng quan trọng hơn nữa".

Trấn Thành cũng bật mí nguyên nhân khiến anh không thể từ chối lời mời của Khánh Thi: "Cô dâu đã nhắn cho tôi đúng một câu thôi nhưng tôi không thể từ chối. Thi nói với tôi là, không có ai quan sát, đồng hành và thấu hiểu vợ chồng em nhiều như anh. Từ những ngày đầu tiên tụi em đi diễn, trải qua bao sóng gió đến ngày hôm nay, anh vẫn luôn bên cạnh tụi em. Thưa quý vị, tôi không biết nói lời từ chối như thế nào vì đúng là tôi có chứng kiến, nói tôi nhiều chuyện cũng được, nhưng đúng là tôi từng chứng kiến họ". Trấn Thành đảm nhận vai trò MC trong ngày hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển. Ảnh: FBNV Ngoài ra, Trấn Thành cũng đùa vui khi tiết lộ giá cát-xê dẫn chương trình đám cưới của Khánh Thi và Phan Hiển là con số 0 tròn trĩnh. Anh hài hước chia sẻ, bản thân không được trả cát-xê cho điều này!

Đồng thời, nam nghệ sĩ cũng nói thêm về tiền mừng cưới rằng anh đã hỏi ý kiến người bạn đó, nếu không trả cát-xê thì có nên đi tiền mừng không. Câu trả lời Trấn Thành nhận được là: "Thôi tùy hỷ!". Chính vì vậy anh quyết định không đi bao lì xì! Lời chia sẻ của Trấn Thành khiến các khách mời có mặt bên dưới sân khấu bật cười thích thú. Tất nhiên câu nói của nam MC chỉ mang ý trêu đùa để khuấy động bầu không khí thêm phần thoải mái, tươi vui. Còn về việc nó có phải là sự thật hay không thì vẫn là một bí ẩn! Cũng trong lễ cưới tối qua, Khánh Thi - Phan Hiển không giấu được sự xúc động khi nghĩ về hành trình 13 năm yêu đương đầy gian nan của cả hai. Phan Hiển chia sẻ: "Tôi chưa từng nói với Khánh Thi, rằng tôi rất sợ khi chúng tôi đến với nhau, mọi người sẽ buôn lời đàm tiếu rất nhiều. Tôi sợ nhất là khi chúng tôi mời đám cưới, sẽ không một ai tham dự. Chúng tôi được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng có rất nhiều người chán ghét. Nhưng đó là quá khứ, hôm nay đã khác rồi, bên dưới không còn trống chỗ ngồi nào, tôi chỉ biết cảm ơn mọi người". Khánh Thi cũng nghẹn lời nói khiến 1000 khách mời xúc động: "Anh là người làm tổn thương em rất nhiều, làm em khóc rất nhiều. Nhưng lúc em buồn nhất, anh luôn ở bên em, chưa ai chiều em như anh. Ngày hôm nay em thực sự tìm thấy chồng mình rồi". Sau 13 năm chung sống không danh phận, cuối cùng cặp đôi Khánh Thi và Phan Hiển đã nhận được cái kết ngọt ngào. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên 2 người con của mình.

Phan Hiển rước nàng về dinh bằng dàn xe máy cực xịn, cô dâu - chú rể tình tứ khiến đường phố Sài Gòn náo động Trước khi tiệc cưới chính thức diễn ra vào chiều tối nay (22/12), Phan Hiển đã cùng bạn bè đến đón dâu bằng dàn xe máy cực xịn, náo động cả đường phố.

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