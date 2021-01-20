Tiết lộ bị u nang thanh quản phải phẫu thuật, Lynk Lee vẫn lạc quan và 'mơ ước' có giọng nói nữ tính hơn

Trong buổi livestream gần đây nhất, thông tin Lynk Lee bị u nang thanh quản đã khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Nhiều người còn xót xa “cầu xin” cô nàng đừng mạo hiểm như thế.

Khuya 19/01/2021, Lynk Lee đã có buổi livestream nói chuyện cùng netizen. Mọi thứ sẽ không có gì đặc biệt nếu như trong lần chia sẻ này, cô nàng không tiết lộ thông tin về căn bệnh u nang thanh quản của mình: “Thật ra là Linh không hát được nữa. Bây giờ giọng Linh rất khàn. Hôm trước Linh có đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ có nội soi và bảo dây thanh quản của mình có vấn đề. Nó bị u nang và nó đang sưng lên. Chính vì thế phải phẫu thuật mới hết, cho nên giọng sẽ bị khàn và hạn chế hát, thậm chí là hạn chế cả nói nữa. Nhưng mà không sao, Linh vẫn sẽ nói với mức độ vừa phải, không quá cao”.

Lynk Lee chia sẻ về tình trạng u nang thanh quản của mình - Ảnh: FB Lynk Lee

Thông tin Lynk Lee bị u nang thanh quản khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Thế nhưng khi được fan quan tâm về khả năng hồi phục sau phẫu thuật, nữ ca sĩ đã trả lời rất lạc quan: “Biết đâu mình phẫu thuật giọng xong mà mình được một chất giọng hay hơn thì sao? Mình phải nghĩ tích cực, và Linh đã tìm hiểu được chỗ này phẫu thuật xong vẫn nói và hát được. Phần trăm thành công rất cao và Linh hi vọng ca của Linh là một ca thành công, Linh sẽ có giọng nữ tính hơn, mọi người nghe dễ thương hơn. Phải dễ thương, phải nữ tính, mục tiêu đặt ra là phải như thế để cho hợp với thân hình hơn, đáng yêu hơn”.

Lynk Lee luôn thể hiện nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện – Ảnh: FB Lynk Lee

Cách đây khoảng 6 tháng khi tham gia chương trình Come out – Bước ra ánh sáng, cô nàng cũng đã từng chia sẻ về dự định phẫu thuật giọng nói của mình, chấp nhận mọi rủi ro xảy đến: “Khao khát của mình bao giờ cũng sẽ lớn hơn. Em luôn luôn có niềm tin em sẽ hát được sau khi em phẫu thuật. Nhưng mà phải mất thời gian để hồi phục”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiet-lo-bi-u-nang-thanh-quan-phai-phau-thuat-lynk-lee-van-lac-quan-va-mo-uoc-co-giong-noi-nu-tinh-hon-393939.html