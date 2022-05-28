Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng gây xúc động với tâm sự dài gửi đến 'người hùng' của riêng mình

Trên trang cá nhân, Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ: "Tuổi thơ con chỉ có một lần, cảm ơn bố đã luôn ở bên. Trở về chiếc giường thân yêu sau những buổi tập căng thẳng, Dũng dành chút thời gian thư giãn cho bản thân, nghe một vài đoạn nhạc chill chill của nam ca sĩ mình thích, xem một vài video giải trí trên Facebook.

Nhâm Mạnh Dũng cho hay, cái đêm hôm chung kết ấy, hân hoan trong niềm vui chiến thắng cùng đồng đội, mọi người đều chạy đến chúc mừng rất đông, sau đó Nhâm Mạnh Dũng cũng phải lên xe về khách sạn ngay mà không kịp gặp gia đình.

"Thật tình cờ, khi mình lại có thể thấy cả hai trong một, nam ca sĩ mình thích xuất hiện trong đoạn cut một chương trình khá giải trí và thú vị. Thấy có đoạn, ông bố chật vật cắp nách 2 đứa sinh đôi đến một vườn dâu rất đỗi bình dị, thôn quê, tưởng như không liên quan gì cuộc sống vốn có của một nghệ sĩ tiếng tăm. Anh ấy có chia sẻ muốn giúp tuổi thơ của các con trọn vẹn, được khám phá thế giới quan của riêng mình. Nhìn 2 đứa trẻ chập chững đuổi theo từng con bướm, sờ từng chiếc lá, lòng Dũng thấy bình yên lạ kỳ. Các bé là những đứa trẻ may mắn khi có ông bố ‘siêu nhân’ bên cạnh. Dũng cũng là một đứa trẻ may mắn khi luôn có một ‘siêu nhân’ hy sinh tất cả để vun đắp tuổi thơ, ước mơ cho Dũng", chàng tiền đạo nghẹn ngào viết.

Anh viết: "Cái đêm hôm chung kết ấy, hân hoan trong niềm vui chiến thắng cùng đồng đội, mọi người đều chạy đến chúc mừng rất đông. Sau đó, mình cũng phải lên xe về khách sạn ngay mà không kịp gặp gia đình. Về đến khách sạn, điều đầu tiên Dũng làm là gọi cho bố, mình muốn nói cảm ơn bố mẹ rất nhiều, và muốn tặng bàn thắng quý giá này cho người đã nuôi dưỡng ước mơ của mình từ khi còn tấm bé”.

Bố chính là 'người hùng' của Nhâm Mạnh Dũng - Ảnh: FBNV

Dũng nhớ lại, hồi còn nhỏ, Dũng mê bóng đá lắm, đến trường mẫu giáo là phải ôm trái bóng bên cạnh, không là cứ khóc nhè không thôi. Mải mê chơi đến nỗi không lúc nào là tay chân không bầm dập, xây xát. Bởi vì tình yêu với trái bóng từ nhỏ, bố mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho Nhâm Mạnh Dũng theo đuổi đam mê. Đặc biệt, cho đến hiện tại, bố luôn hiểu, chia sẻ và vun đắp cho ước mơ của Dũng, để Dũng có được ngày hôm nay.

Anh tâm sự: "Hồi còn nhỏ, Dũng đã mê bóng đá lắm, đến trường mẫu giáo là phải ôm trái bóng bên cạnh, không là cứ khóc nháo không thôi. Mải mê chơi đến nỗi không lúc nào là tay chân không bầm dập. Bố mình lo lắm chứ, vì muốn mình có điều kiện tập luyện tốt hơn, bố làm việc không ngừng nghỉ. Bố vốn là người nông dân chân chất, ngoài việc cấy mấy sào ruộng của gia đình còn sắm máy cày, máy gặt để làm thuê. Từ khi còn bé đến hiện tại, bố luôn hiểu, chia sẻ và vun đắp cho ước mơ của mình ngày hôm nay".

chàng tiền đạo tiết lộ rằng bố chính là người truyền ngọn lửa để cậu theo đuổi đam mê - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, chàng tiền đạo tiết lộ rằng bố chính là người truyền ngọn lửa để cậu theo đuổi đam mê. Để sải bước trên con đường vinh quang như ngày hôm nay không thể không nhắc đến công lao của người bố vĩ đại này. Anh nghẹn ngào: "Nếu ai hỏi định nghĩa về ‘siêu nhân’ thì đối với Dũng, đôi khi 'siêu nhân' không phải là người mang siêu năng lực to lớn mà chỉ đơn giản là người có thể bảo vệ và mang đến niềm vui trọn vẹn cho người mình yêu thương. Mọi người gọi Dũng là ‘người hùng’, Dũng không dám nhận nhưng Dũng có thể tự tin nói rằng: Bố chính là người hùng của Dũng".

Cuối cùng, Dũng không quên gửi lời cảm ơn tới người bố "siêu nhân" mộc mạc của mình: "Tuổi thơ con chỉ có một lần, cảm ơn bố đã ở bên con", Dũng nói. Bài đăng xúc động của Nhâm Mạnh Dũng về bố nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.