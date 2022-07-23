Tiệc sinh nhật tiền tỷ của con nhà sao Việt, khiến netizen phải ghen tị

Dù mới bé tí tuổi nhưng các quý tử, công chúa nhà sao Việt đã có cuộc sống sung túc bao người ghen tị. Thậm chí, đến sinh nhật cũng được đầu tư hoành tráng và lộng lẫy như thế này.

Sinh ra trong gia đình hào môn, nên mỗi khi đến ngày sinh nhật, các quý tử nhà sao luôn được tận hưởng bữa tiệc hoành tráng tại biệt thự hay thậm chí là khách sạn 5 sao, trước sự xa hoa, lộng lẫy đó, nhiều người không khỏi đồn đoán giá trị tiền tỷ mà sao Việt đầu tư vào ngày sinh nhật của con cái. Vy Oanh Được biết đên là một ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Sau khi lập gia đình Vy Oanh còn khiến netizen phải ghen tị với sự hạnh phúc với biết đến với mái ấm gia đình viên mãn bên ông xã cùng 3 con. Mới đây nhất, giọng ca 'Đồng xanh' đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho hai con. Do hai con chào đời chỉ cách nhau ít ngày, thế nên Vy Oanh cùng ông xã đã quyết định gộp lại để tổ chức.

Gia đình Vy Oanh cũng chọn trang phục màu trắng đồng bộ, nổi bật giữa buổi tiệc - Ảnh minh họa: Internet Buổi tiệc gây chú ý với độ hoành tráng, từ quang cảnh, cách bày trí cho đến món ăn. Xuất hiện trong tiệc sinh nhật của các con, Vy Oanh diện đầm trắng, cắt xẻ, khoe đường cong quyến rũ dẫu đã là bà mẹ 3 con, nữ ca sĩ rạng rỡ bên các con và ông xã. Gia đình Vy Oanh cũng chọn trang phục màu trắng đồng bộ, nổi bật giữa sự kiện. Thanh Thảo Mới đây, trong dịp nghỉ hè Thanh Thảo và ông xã đã đưa con gái về Việt Nam, trong chuyến đi lần này cả hai vợ chồng đã khiễn công chúng trầm trồ trước sự giàu có của mình khi tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Talia nhân dịp bé lên 4 tuổi vào đúng ngày 17/7. Bữa tiệc hoành tráng đến mức Thanh Thảo đã phải ấp ủ kế hoạch này hơn 1 tháng trước, thậm chí vì quá nôn nao nữ ca sĩ đã gửi thư mời cho một số bạn bè tại Việt Nam từ đầu tháng 6 khiến một số người nhầm tưởng cô tổ chức vào ngày 17/6.

Thanh Thảo rất vui và hạnh phúc vì những ý tưởng của cô đã được mọi người thực hiện vô cùng chu đáo và ưng ý - Ảnh minh họa: Internet Sau khi đáp chuyến bay về Việt Nam chỉ 1 ngày trước buổi tiệc nhưng Thanh Thảo rất vui và hạnh phúc vì những ý tưởng của cô đã được mọi người thực hiện vô cùng chu đáo và ưng ý. Được biết, trước đây tiệc thôi nôi của bé Talia cũng được tổ chức tại Việt Nam nhưng sau đó vì 2 năm dịch bệnh nên cả nhà chỉ tổ chức sinh nhật cho con gái tại Mỹ. Đây cũng là tiệc sinh nhật hoành tráng nhất của bé Talia từ trước đến nay. Trương Ngọc Ánh Nhắc đến những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất thì phải kể đến tiệc sinh nhật tuổi 12 của bé Devon (tên thật là Bảo Tiên) nhà Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn. Dù chỉ là mừng tuổi mới, thế nhưng buổi tiệc của bé Bảo Tiên trông chẳng khác gì một sự kiện giải trí hay lễ trao giải bởi không gian hết sức lộng lẫy. Ảnh minh họa: Internet Buổi tiệc được đầu tư chỉn chu và có sự xuất hiện của hàng loạt khách mời đình đám trong giới giải trí như Đoan Trang, chồng cũ Lệ Quyên,... Cũng trong buổi tiệc, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cũng có lần hiếm hoi tái hợp cùng nhau, tuy vậy nhan sắc và ngoại hình càng lớn càng phổng phao, xinh đẹp của bé Bảo Tiên mới là tâm điểm chú ý.

Mặc kệ 'drama' Thiện Nhân cùng người yêu qua Hàn Quốc du lịch Thiện Nhân cùng người yêu đồng giới qua Hàn Quốc du lịch giữa tâm bão dư luận đang hướng về mình và gia đình suốt những ngày qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tiec-sinh-nhat-tien-ty-cua-con-nha-sao-viet-khien-netizen-phai-ghen-ti-485351.html