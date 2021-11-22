Thủy Tiên chỉ đến nơi thuận lợi còn nhà ngập sâu, gia cảnh khó khăn không đến, dân mạng liền 'đào' lại clip cũ

Hậu trường 22/11/2021 08:33

Trước những thông tin bất cập trong quá trình làm từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên, dân mạng không ngừng đưa ra các bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Vừa qua, câu chuyện Thuỷ Tiên kêu gọi quyên góp được 177 tỷ đồng cho bà con miền Trung lũ lụt đợt tháng 10/2020 đang là đề tài khiến dư luận hết sức quan tâm. Qua yêu cầu rà soát lại hoạt động từ thiện của nữ ca sĩ, các địa phương đã được hỗ trợ vào mùa lũ lần lượt tiết lộ những bất cập phía sau câu chuyện từ thiện của cô.

Cụ thể, ngày 20/11, trao đổi với Thanh Niên, ông Vũ Đức Quang - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Trung Sơn (H. Gio Linh, Quảng Trị) thông tin rõ ràng về hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên tại địa phương vào ngày 18/10/2020.

Cụ thể, ông Quang cho biết, đoàn ca sĩ Thủy Tiên có đến thôn Võ Xá của xã trao tiền bằng thuyền và livestream (phát trực tiếp) trên Facebook. Những người trong đoàn từ thiện của nữ ca sĩ ngồi trên thuyền phát tiền, còn một số tình nguyện viên tự phát tại địa phương lội nước lụt ngang ngực đẩy thuyền giúp.

Đáng chú ý, đoàn từ thiện của Thuỷ Tiên chỉ đến những khu vực gần và thuận lợi, chứ không vào nơi lũ xa, ngập sâu. Đoàn này phát tiền cho người dân không đồng nhất. Người chỉ nhận 500.000 đồng, người nhận 2 - 5 triệu đồng.

Thủy Tiên chỉ đến nơi thuận lợi còn nhà ngập sâu, gia cảnh khó khăn không đến, dân mạng liền 'đào' lại clip cũ - Ảnh 1
Hành động phát tiền theo cảm tính của nữ ca sĩ gây tranh cãi - Ảnh: Cắt từ clip

"Thực sự chính quyền địa phương muốn hỗ trợ, dẫn đường cho ca sĩ Thủy Tiên đến được những nhà bị ngập sâu, gia cảnh khó khăn để trao tiền, tạo sự công bằng, tránh sứt mẻ tình làng nghĩa xóm, nhưng ca sĩ Thủy Tiên không cần", ông Quang nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Trung Sơn, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên không đề nghị hỗ trợ và xã cũng không được thông báo trước. Vì vậy, địa phương không biết ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho bao nhiêu người cũng như số tiền đã hỗ trợ.

Trước thông tin trên, công động mạng đã lập tức đào lại những video phát tiền vào thời điểm lũ lụt miền Trung đã được đăng tải trên kênh Youtube của Thuỷ Tiên. Ghi nhận trong đoạn clip cho thấy, nữ ca sĩ cùng đoàn phát một số nhu yếu phẩm và tiền mặt cho người dân.

Đoàn của Thuỷ Tiên chèo thuyền đến đâu, người dân ra nhận và được tình nguyện viên đưa vào nhà. Trên tay nữ ca sĩ cầm sấp tiền, có người được đưa 3 triệu, người được đưa 2 triệu đồng. Việc phát tiền theo cảm tính của Thuỷ Tiên vấp thêm ý kiến tranh cãi của dân tình. Nhiều bình luận tiêu cực đổ dồn về phía nữ ca sĩ. Tuy nhiên, không ít người vẫn dành lời động viên, thông cảm cho việc làm của cô và chờ kết luận chính thức từ phía Bộ Công an.

Thủy Tiên chỉ đến nơi thuận lợi còn nhà ngập sâu, gia cảnh khó khăn không đến, dân mạng liền 'đào' lại clip cũ - Ảnh 2
Ca sĩ Thủy Tiên từng đến trao tiền tại Quảng Trị - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin của Tuổi trẻ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cũng xác định đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã về địa phương phát tiền theo kiểu "5 không" bao gồm:

- Không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân;

- Không có tổ chức/đơn vị hỗ trợ, giám sát việc phát tiền của đoàn;

- Không có thành phần đoàn hỗ trợ, giám sát trực tiếp tại các điểm cứu trợ;

- Không kiểm đếm số tiền cứu trợ khi bắt đầu và kết thúc;

- Không lập biên bản khi kết thúc phiên cứu trợ.

Sự việc đang khiến dư luận xôn xao. Thế nhưng, sau động thái sao kê, vợ chồng Thủy Tiên chọn cách im lặng, không đôi co, tranhh luận thêm về vấn đề. Mới đây, sau thời gian im ắng trước ồn ào, cả hai đã trở lại mạng xã hội bằng những hình ảnh cuộc sống đời thường.

Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Một địa phương ở Quảng Trị lên tiếng về việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Ca sĩ Thủy Tiên phát tiền từ thiện không đồng nhất, người 500 nghìn đồng, người 1 triệu, 2 triệu…, nhưng chưa được thống kê.

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Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên Thuỷ Tiên làm từ thiện

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