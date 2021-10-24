Thủy Tiên bị khui lại thái độ 'dằn mặt', thách thức khán giả khi được nhắc nhở nên công khai chi tiết các khoản thu - chi tiền quyên góp tự thiện

Hậu trường 24/10/2021 11:42

Nữ ca sĩ Thủy Tiên gay gắt đáp trả đề nghị kê khai tiền nong cụ thể, tỏ ra khó chịu khi bị đặt vấn đề nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện.

Những ngày qua, câu chuyện từ thiện miền Trung lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên vào tháng 10/2020 đang thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của cộng đồng. Nội tình sự việc đúng sai thế nào chưa ai rõ nhưng những vấn đề nảy sinh trong thời gian Thủy Tiên làm từ thiện liên tục bị khui lại. Nhiều đoạn clip với thái độ "khó chấp nhận" của nữ ca sĩ cũng bất ngờ được chia sẻ lại, cụ thể như người trong ê-kíp của cô quát tháo người dân nán lại đếm tiền, Thủy Tiên có ứng xử gắt gỏng với người lớn tuổi; lúc lại trông mặt mà bắt hình dong, phát tiền cảm tính,... 

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Thuỷ Tiên có nhiều ứng xử 'khó chấp nhận' trong thời gian làm từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, một phát ngôn của Thủy Tiên khi được khán giả yêu cầu minh bạch tiền từ thiện cũng đang được chia sẻ rộng rãi. Cụ thể, một khán giả để lại bình luận nhắc nhở nữ ca sĩ nên minh bạch trong quá trình làm từ thiện bằng giấy tờ, công bố chi tiết tiền vào - ra như thế nào để mọi người nắm rõ và khỏi mang tiếng ăn chặn. 

Mặc dù, lời yêu cầu có phần móc mỉa nhưng nhìn chung không thái quá hay quy chụp gì. Ngược lại, phản ứng của Thủy Tiên lại rất dữ dội. Cô thách thức đối phương: "Hay lần tới em đi cùng chị thử 1 tuần cho biết đi. Cho em cầm tiền phát luôn chị chỉ giám sát thôi để thấy thơm hay không nè? Em đi không? Chị book vé tuần tới cho em đi cùng ok không? Cho chị CMND để book vé cho em nha".

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Thuỷ Tiên đáp trả gắt khi được người hâm mộ yêu cầu công khai chi tiết các khoản thu chi từ tiền kêu gọi quyên góp từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Phát ngôn này 1 năm trước cũng từng khiến Thủy Tiên bị chỉ trích. Dân mạng cho rằng, Thủy Tiên chỉ dằn mặt antifan kia, chứ không sẵn lòng mời người lạ ngoài ê-kíp đi cùng mình. Bằng chứng là cô không cho phép ai khác livestream, quay phim lại những buổi phát tiền mà độc quyền livestream. YouTuber Lê Huy - một người từng có mặt khi đoàn Thủy Tiên đi phát tiền - cũng tố từng bị trợ lý của ca sĩ bắt xóa toàn bộ video liên quan.

Một người khác cũng "bóc" Thủy Tiên và Công Vinh cho mình "leo cây", phải lang thang một mình tại Huế. Cụ thể, người này cho biết anh được Công Vinh chủ động hẹn ra Huế để hỗ trợ cùng đoàn từ thiện của Thủy Tiên. Cả hai đã hẹn ở sân bay, chàng trai mua vé đi cùng chuyến bay để đến nơi làm từ thiện. Đến sân bay, anh này chờ gần 1 giờ mà không thấy bóng dáng của Công Vinh - Thủy Tiên xuất hiện. Sau đó, Công Vinh nhắn tin giải thích do chưa đăng ký tên vào đoàn từ thiện nên không thể đi cùng được.

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"Quá trình trao quà của cô ca sĩ này cũng bộc lộ khá nhiều điểm không đúng với thực tế, không thống nhất và đặc biệt không đúng đối tượng bị thiệt hại", trích bản tin VTC14.

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