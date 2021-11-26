Thực hư thông tin ca sĩ Cẩm Ly muốn giải nghệ vì giọng hát 'sa sút' do bị xoang hành?

Tại chương trình, ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ đôi điều về sự trở lại của mình sóng truyền hình: "Tôi là người khá kĩ tính nên ít khi tham gia gameshow. Tôi đồng ý tham gia chương trình này vì tính nhân văn của nó.

Sau giãn cách xã hội, các nghệ sĩ Việt bắt đầu trở lại với trường quay, sân khấu và có những chia sẻ về khoảng thời gian làm việc tại nhà vừa qua. Mới đây, chương trình "Hát cho ngày mai" đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Cẩm Ly , nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, MC Quỳnh Hoa trong vai trò giám khảo và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Từ đó, tôi càng thấu hiểu, cảm thông và trân quý họ nhiều hơn. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi trở thành giám khảo của một chương trình ý nghĩa như thế này.

Khi đến với chương trình, tôi được trực tiếp nghe các y bác sĩ, công an, chiến sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chia sẻ những câu chuyện trong quá trình tham gia chống dịch, mang đến những thông điệp tích cực.

Tôi rất thoải mái khi làm giám khảo của chương trình vì bản thân không đặt nặng vấn đề chuyên môn với các thí sinh. Các thí sinh khi tham gia chương trình cũng không đặt nặng vấn đề thắng thua, họ chỉ muốn cùng nhau lan tỏa những thông điệp tích cực, những điều ý nghĩa đến với người dân trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành".

Cẩm Ly biểu diễn sauthời gian thanh quản đã hồi phục - Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp đó, Cẩm Ly tâm sự về cuộc sống hiện tại của cô sau thời gian giãn cách xã hội: "Dù công việc bị đình trệ, phải chịu nhiều ảnh hưởng vì đợt dịch Covid-19 nhưng tôi vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Tôi vẫn được ở nhà và chỉ cần cố gắng thực hiện nghiêm túc những chỉ thị của nhà nước đề ra, không phải làm gì. Gia đình tôi cũng yên ổn, không ai bị Covid.

Do hình sức khỏe không tốt nên tôi không thể tham gia được vào các hoạt động phòng chống dịch như các đồng nghiệp. Điều này khiến tôi khá buồn. Tôi thấy rất ngưỡng mộ các bạn đồng nghiệp khi tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tôi tin rằng các bạn ấy cũng sẽ tự hào về bản thân khi tuổi trẻ của mình có thể giúp ích một phần cho xã hội và họ sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Tuy không thể xuống đường cùng anh chị em nghệ sĩ hỗ trợ người dân giữa tâm dịch nhưng tôi vẫn thường xuyên gửi đi những phần quà, nhu yếu phẩm như gạo, mì gói hay khẩu trang y tế đến các quận đoàn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên đóng góp chi phí hỗ trợ chống dịch từ những ngày đầu khi dịch chưa bùng phát cho tới thời điểm hiện tại".

Ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, MC Quỳnh Hoa làm giám khảo trong chương trình 'Hát cho ngày mai' - Ảnh: Cắt từ clip

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, ca sĩ Cẩm Ly cho biết: "Hiện tại, tôi đang bị bệnh xoang hành khiến không chỉ sức khỏe mà giọng hát cũng phần nào bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi muốn giải nghệ vì bệnh khiến người hâm mộ hoang mang.

Tuy nhiên, tôi khẳng định mình chưa có kế hoạch gì về việc giải nghệ. Trong thời gian bị bệnh, tôi ít đi diễn nhưng lại nhận làm giám khảo của một số chương trình. Và giờ, khi cổ họng của tôi đã hồi phục thì tôi cũng đang dần dần trở lại với các show diễn, ca hát".