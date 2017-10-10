Nghệ sĩ Hoài Linh , Trấn Thành , Việt Hương … là một trong những ông hoàng, bà hoàng cát-xê trong showbiz Việt. Nhưng ít ai biết rằng để có được danh tiếng như hiện nay, ngoài việc chăm chỉ làm nghệ thuật thì trong quá khứ, thời mới vào nghề họ chỉ được nhận mức tiền lương ít ỏi.

Ở thời điểm hiện, Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao bậc nhất showbiz. Mỗi chương trình mà anh tham gia các nhà sản xuất sẽ phải trả mức thù lao khoảng 100-200 triệu/tập để có sự gật đầu của nam nghệ sĩ này.

Trước khi đạt được danh tiếng như hiện nay, danh hài Trấn Thành cũng trải qua những khó khăn trong nghề. Thời mới chập chững bước vào nghề, các bầu show trả cho anh khoảng vài trăm nghìn cho mỗi lần biểu diễn.

Nam MC, diễn viên hài Trường Giang cũng là một trong những gương mặt đắt show bậc nhất trong làng giải trí. Một buổi quay hình cũng mang về cho 'Mười Khó' thù lao không dưới 30 triệu đồng.

Nhã Phương được biết đến qua vai diễn trong phim ngắn ‘Xin lỗi…anh chỉ là thằng bán bánh giò’. Tuy nhiên bộ phim ‘Tuổi thanh xuân’ mới là dấu mốc đưa bạn gái Trường Giang trở thành một trong những gương mặt nổi bật ở các dự án phim truyền hình.

Nổi tiếng là thế nhưng nữ diễn viên ‘Quả tim máu’ cũng từng có thời gian chật vật để có thể duy trì hoạt động nghệ thuật của mình. Mức cát-xê đầu tay của cô chỉ là 0 đồng thay vào đó là được ăn cơm bụi cùng cả ekip.

Ngạc nhiên hơn cả là ‘Nữ hoàng phòng trà’ Lệ Quyên cũng từng có thời gian đi hát lót cho nghệ sĩ Quang Tèo với thù lao là 150 ngàn/đêm diễn. Còn giờ đây, nữ ca sĩ ‘Giấc mơ có thật’ là một trong những nghệ sĩ nhận được cát-xê phòng trà cao nhất với giá khoảng 6000 USD.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ nổi tiếng trong showbiz hiện nay với lượng fan cực kỳ đông đảo. Tuy nhiên trong khoảng thời gian chật vật mưu sinh, đi hát tại các phòng trà thì anh nhận được mức lương là 50 ngàn đồng.