Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây

Hậu trường 10/10/2017 09:35

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước mức giá ‘bèo bọt’ mà người nổi tiếng nhận được khi mới vào nghề.

Nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành, Việt Hương… là một trong những ông hoàng, bà hoàng cát-xê trong showbiz Việt. Nhưng ít ai biết rằng để có được danh tiếng như hiện nay, ngoài việc chăm chỉ làm nghệ thuật thì trong quá khứ, thời mới vào nghề họ chỉ được nhận mức tiền lương ít ỏi.

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh đã từng chia sẻ rằng, thuở mới vào nghề, anh chỉ được trả mức thù lao vài USD. Danh hài đã trải qua nhiều công việc khác nhau để có thể duy trì công việc làm nghệ thuật của mình - Ảnh: Internet

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 2
Danh hài Hoài Linh ở thời điểm hiện tại có mức cát-xê khủng - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện, Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ có mức cát-xê cao bậc nhất showbiz. Mỗi chương trình mà anh tham gia các nhà sản xuất sẽ phải trả mức thù lao khoảng 100-200 triệu/tập để có sự gật đầu của nam nghệ sĩ này.

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 3
Sau 20 năm trong nghề, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ được yêu thích hiện nay và cát-xê vẫn thuộc hàng top đầu trong giới giải trí - Ảnh: Internet

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 4
Thế nhưng nữ nghệ sĩ cũng không ngại ngần tâm sự về thời còn khốn khó mới vào nghề, mức thù lao lúc đó dù là  ở vũ trường hay đám cưới thì chỉ nhận có 15.000 đồng - Ảnh: Internet

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 5
Danh hài Trấn thành ngày mới vào nghề - Ảnh: Internet

Trước khi đạt được danh tiếng như hiện nay, danh hài Trấn Thành cũng trải qua những khó khăn trong nghề. Thời mới chập chững bước vào nghề, các bầu show trả cho anh khoảng vài trăm nghìn cho mỗi lần biểu diễn.

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 6
Tuy nhiên, bằng niềm đam mê cùng sự cố gắng, ông xã Hari Won vẫn trụ vững trong nghề. Hiện nay, mỗi một tập gameshow có sự tham gia của Trấn Thành đã mang về cho anh ít nhất 40 – 60 triệu đồng - Ảnh: Internet

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 7
Nam MC, diễn viên hài Trường Giang - Ảnh: Internet

Nam MC, diễn viên hài Trường Giang cũng là một trong những gương mặt đắt show bậc nhất trong làng giải trí. Một buổi quay hình cũng mang về cho 'Mười Khó' thù lao không dưới 30 triệu đồng.

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 8
Trước những con số mà người ngoài tưởng như chỉ có trong mơ thì thời gian đầu nam MC cũng chỉ được trả 50 ngàn đồng mỗi lần đi diễn mà thôi - Ảnh: Internet

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 9
Nhã Phương cũng trải qua nhiều vất vả thời đầu vào nghề - Ảnh: Internet

Nhã Phương được biết đến qua vai diễn trong phim ngắn ‘Xin lỗi…anh chỉ là thằng bán bánh giò’. Tuy nhiên bộ phim ‘Tuổi thanh xuân’ mới là dấu mốc đưa bạn gái Trường Giang trở thành một trong những gương mặt nổi bật ở các dự án phim truyền hình.

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 10
Nữ diễn viên Nhã Phương cũng từng có khoảng thời gian chật vật để duy trì hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là thế nhưng nữ diễn viên ‘Quả tim máu’ cũng từng có thời gian chật vật để có thể duy trì hoạt động nghệ thuật của mình. Mức cát-xê đầu tay của cô chỉ là 0 đồng thay vào đó là được ăn cơm bụi cùng cả ekip.

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 11
Lệ Quyên từng đi hát với cát-xê chỉ là 150 ngàn/đêm - Ảnh: Internet

Ngạc nhiên hơn cả là ‘Nữ hoàng phòng trà’ Lệ Quyên cũng từng có thời gian đi hát lót cho nghệ sĩ Quang Tèo với thù lao là 150 ngàn/đêm diễn. Còn giờ đây, nữ ca sĩ ‘Giấc mơ có thật’ là một trong những nghệ sĩ nhận được cát-xê phòng trà cao nhất với giá khoảng 6000 USD.

Thu nhập của sao Việt trước khi nổi tiếng 'khủng khiếp' đến thế này đây - Ảnh 12
Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ nổi tiếng trong showbiz hiện nay - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ nổi tiếng trong showbiz hiện nay với lượng fan cực kỳ đông đảo. Tuy nhiên trong khoảng thời gian chật vật mưu sinh, đi hát tại các phòng trà thì anh nhận được mức lương là 50 ngàn đồng.

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