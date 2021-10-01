Thêm cặp trai tài gái sắc của Vbiz lộ nhiều bằng chứng 'phim giả tình thật', netizen ùa vào đẩy thuyền tích cực

Sau khi hợp tác chung một bộ phim, Thanh Sơn và Khả Ngân liên tục tung ảnh tình tứ bên nhau.

Chuyện tình cảm các nghệ sĩ Việt thường là đề tài nóng hổi, được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Đặc biệt, có những cặp sao Vbiz công khai hẹn hò sau khi hợp tác cùng một dự án. Có những cặp đôi sau khi hẹn hò đã có những bước tiến bền chặt hơn và quyết định đi đến hôn nhân.

Mới đây, cộng đồng mạng khá xôn xao khi nhiều tin đồn "phim giả tình thật" của hai diễn viên Thanh Sơn và Khả Ngân lộ nhiều điểm khả nghi. Được biết, Thanh Sơn và Khả Ngân đang hợp tác với nhau trong bộ phim "11 tháng 5 ngày".

Khả Ngân và Thanh Sơn lộ nhiều bằng chứng 'phim giả tình thật' - Ảnh: Chụp màn hình

Gần đây nhất, một lần nữa, nam diễn viên Thanh Sơn lại khiến dân mạng dậy sóng khi đăng tải hình ảnh thân mật với Khả Ngân lên trang cá nhân. Trong bức ảnh, cả 2 rất tình tứ kề vai, ôm ấp nhau và còn kèm theo trạng thái "ngập thính": "Điều anh luôn giữ kín trong tim...".

Chưa dừng lại, trên tài khoản Instagram cá nhân, Thanh Sơn gần đây còn liên tục đăng những khoảnh khắc tình cảm bên Khả Ngân khiến dân tình không khỏi nghi vấn. Trước đó, cộng đồng mạng còn phát hiện ra Khả Ngân là cô gái duy nhất trong số 21 người mà Thanh Sơn nhấn nút theo dõi trên Instagram.

Những khoảnh khắc đầy tình tứ của Thanh Sơn và Khả Ngân liên tục được chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Với những dấu hiệu trên, khán giả không khỏi ngờ vực về mối quan hệ tình cảm ngoài đời của Thanh Sơn và Khả Ngân. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là hoạt động quảng bá cho bộ phim mà cả hai đang tham gia.

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