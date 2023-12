Thanh Thảo lần đầu lên tiếng vụ em gái 'chuốc say - úp sọt' có con với Ngô Kiến Huy, không cho bé Jacky gọi học trò cũ là cha

Thuỵ Anh - em gái ruột của ca sĩ Thanh Thảo cũng là 1 người hoạt động trong showbiz nhưng kém may mắn nên tên tuổi không được rầm rộ như chị gái. Tuy nhiên, vào 11 năm trước, cô gây chấn động showbiz vì thừa nhận đang mang thai con của Ngô Kiến Huy. Thời điểm đó, nam ca sĩ đang là học trò thân thiết Thanh Thảo.

Ngô Kiến Huy từng là học trò của Thanh Thảo. Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ yêu cầu khán giả không gọi bé Jacky Minh Trí là con của Ngô Kiến Huy bởi bé hiện là con trai hợp pháp của vợ chồng cô trên giấy tờ pháp lí: "Bao năm nay, tôi chưa bao giờ chính thức nói thật rõ về câu chuyện lùm xùm kéo dài dai dẳng này. Nhưng hôm nay thật sự quá tức giận khi vài cái kênh, mương, lá cải.. lại copy bài chia sẻ niềm vui của gia đình tôi, lôi tên NKH vô giật tít bài viết về con trai tôi để tạo dư luận và câu view. Tại sao mỗi lần tôi chia sẻ niềm hạnh phúc của con trai nhân ngày sinh nhật của bé, thì lại có kẻ bóp méo thành việc tôi cố tình hãm hại NKH vậy? Trong bất cứ chia sẻ nào của tôi có nhắc đến tên NKH không?

Bao năm nay tôi im lặng mỗi khi có các bài đăng a,b,c,d vì tôi không muốn tạo thêm làn sóng đăng tin giật gân câu view của các trang thích đăng chuyện lá cải, rồi con trai tôi sau này sẽ đọc được. Tôi im lặng vì tôi biết là nói ra chỉ làm mồi thêm cho bọn người độc ác, không có tình cảm với con trẻ, sâu xé thêm để vụ lợi chứ không có giúp được gì cho con tôi cả. Vì xã hội luôn có 2 phía bênh vực và chống đối song song nhau, chả bao giờ làm vừa lòng thiên hạ hết được mà còn ảnh hưởng gia đình mình.

Tôi dùng từ "con tôi" vì thằng bé chính là con hợp pháp của tôi trên giấy tờ tại Mỹ, được luật pháp Mỹ bảo vệ, là công dân của nước Mỹ. Nên cho dù thằng bé có bố mẹ đẻ là ai đi chăng nữa thì kể từ lúc chúng tôi ra toà, có luật sư làm chứng, thì đứa trẻ chính thức là con của tôi, có quyền lợi y chang con ruột và thừa hưởng tất cả mọi đặc quyền của con ruột nếu như tôi không còn trên đời này. Và đó là cách tôi bảo vệ thằng bé, đưa thằng bé tránh xa cuộc sống phức tạp, nhiều dị nghị và những scandal không hay bủa vây từ khi thằng bé chào đời. Cho nên tôi có toàn quyền yêu cầu từ nay về sau, các trang báo không được giật tít "con trai NKH" nữa vì thằng bé chưa từng gặp mặt hay nhận một lời hỏi thăm nào của người cha sinh thành. Thằng bé có cha mẹ hợp pháp tại Mỹ là tôi và chồng của tôi.

Hãy để cho thằng bé sống cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ, không nặng lòng suy tư về việc xảy ra của người lớn! Tôi không bao giờ giấu con trai về cha mẹ ruột của bé, bé biết rất rõ cha mẹ ruột là ai, nhưng hiện tại bé chỉ muốn được sống cùng gia đình lớn như bây giờ, có ông bà, có mẹ Thảo, có mẹ Anh, có dd Justin, có chú T, có chồng của mẹ Anh ngày nào cũng đưa đón bé đi học và dạy bé nhiều điều trong cuộc sống, có các em mỗi ngày cùng nhau lớn lên là đủ hạnh phúc đối với một đứa trẻ. Sau này khi con lớn lên, mọi việc quyết định sẽ thuộc về con".

Thanh Thảo cũng lên tiếng nói về nỗi oan mà cô phải gánh chịu suốt nhiều năm qua khi bị đồn là cố tình cho em gái gài bẫy mang thai để giữ chân Ngô Kiến Huy ở công ty. Cô cho biết, bản thân là người đứng ra dàn xếp để mọi chuyện yên ổn, để học trò cưng có thể làm nghề khi biết được chuyện của em gái và nam ca sĩ: "Bây giờ thì mọi sự oán hận tôi đã để lại phía sau lưng, không bao giờ trách móc nhưng cũng không nhắc lại chuyện cũ. Và người quản lý hiện tại của NKH, Quang Chí, cũng chính là tôi đề cử hỗ trợ cho NKH từ ngày NKH còn là học trò do tôi đào tạo. Tôi chưa bao giờ nói không có tôi thì NKH không có ngày hôm nay, nhưng chính tôi đã lôi em ấy ra ánh sáng, tồn tại đến bây giờ phải do H và ekip của H giỏi. Tôi là người đã phát hiện và đào tạo NKH từ lúc còn là con số O, từ cái tên NKH cũng là do tôi đặt cho, bao tâm huyết tôi dành hết cho đứa học trò cưng này. Nên cũng vì thế mà khi xảy ra chuyện tôi sốc nhất!

Nhưng vì tôi là người chị lớn, cần phải thật bình tĩnh vào lúc đó thì mới lèo lái được một vấn đề mang hệ quả kéo dài cả đời của bao con người. Em gái tôi sợ tôi nổi nóng khi biết chuyện nên trốn nhà đi mấy ngày, phải nhờ bạn thân gọi cho tôi để báo tin vì sợ tôi sẽ không tha thứ. Nhưng vì thương em mình, tôi dằn cơn giận, khuyên em về nhà, chuyện đến đâu tính đến đó. Và tôi mời hai đứa trẻ con mới lớn, phạm lỗi tày trời đó ra quán cafe trên đường NKKN để nói chuyện.

Chính tôi là người nói với 2 đứa trẻ rằng, chưa bao giờ tôi tin được chuyện này lại xảy ra với hai đứa, nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi, không cần biết hai đứa vì lý do gì để xảy ra chuyện này nhưng từ đây về sau chấm dứt mọi mối quan hệ với nhau, không làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa vì NKH chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, tương lai còn rất dài,nếu bây giờ lộ ra chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cả hai đứa trẻ chưa có chút tinh thần chuẩn bị nào để làm cha, làm mẹ. Em gái tôi sẽ là người thiệt thòi nhất nếu mọi chuyện đổ bể ra ngoài nên yêu cầu của tôi là giữ kín thông tin. Và tôi cũng không bao giờ độc ác đến mức yêu cầu huỷ hoại một sinh linh. Tôi nói với chúng nó là: "Từ đây chị sẽ nhận nuôi đứa bé, chị sẽ là người lo hết mọi thứ cho em bé, còn hai đứa em tập trung cho sự nghiệp đi, giờ có thể em chưa thấy quý đứa bé đâu, nhưng biết đâu 10 năm sau khi em thành công và giàu có, em lại thay chị lo cho con của em thì sao, lúc em lớn tuổi hơn một chút, em sẽ thấy con cái mới là tài sản quý giá nhất". Mọi việc chấm dứt sau cuộc trò chuyện tại quán cafe".

Nữ ca sĩ khẳng định không có chuyện đe dọa hay chèn ép Ngô Kiến Huy. Thậm chí, người quản lí của đàn em hiện tại là do cô chọn với mong muốn giúp nam ca sĩ phát triển hơn: "Hãy để NKH lên tiếng xem có sự hăm doạ hay trách móc, bắt chịu trách nhiệm cưới xin gì của tôi với NKH lúc ấy không? Nhưng trong lòng thì thật sự là tôi cũng muốn nghe lắm một cuộc điện thoại hoặc gặp gỡ của phụ huynh NKH để nói lời xin lỗi, dù sao con họ cũng là con trai, nói một câu làm dịu lòng bên nhà con gái khi sự việc xảy ra cũng thật sự cần thiết và nhân văn. Nhất là khi ấy, tôi đang là người đào tạo NKH. Nhưng không có…. Và tội nghiệp em nó cũng rất khó xử giữa gia đình và người thầy của mình, em ấy liên tục nhắn tin cho tôi với sự khổ sở. Đáng giận nhưng cũng đáng thương vì khi ấy tôi quý cậu học trò NKH nhất trong công ty khiến ai cũng ghen tị.

Đùng một cái ì xèo chuyện đòi xét nghiệm gì đó để nhận con, báo chí vào cuộc và máu điên của tôi thật sự nổi lên! Có sự sỉ nhục nào lớn hơn dành cho người phụ nữ khi mà thằng đàn ông tìm cách trốn tránh sự thật là mình đã hại đời con gái người ta mà còn không biết lỗi, còn không tự xác định được hành vi của mình mà lại đổ lỗi cho số phận. Vì sự xúc phạm và sỉ nhục em gái tôi khiến nó bị hậu sản phải nhập viện và ảnh hưởng đứa bé con mới chào đời, nên tôi bắt đầu làm cho ra lẽ để bảo vệ người thân.

Quản lý của NKH, một trong những đứa em cộng tác với tôi, cũng là một phóng viên nổi tiếng lúc bấy giờ, nên việc báo chí ầm ĩ hai chiều sâu xé nhau cũng dễ hiểu thôi. Khi ấy, còn có cả bài báo viết rằng: "Mẹ ruột của NKH tin rằng con mình bị úp sọt, cố tình hãm hại vì TT muốn giữ chặt NKH không buông, bắt NKH làm đám cưới với em mình". Thế là "tức nước vỡ bờ", đã không có cuộc trò chuyện nào để chứng minh mình là mẹ và biết cách dạy con trai, làm dịu nhẹ lại mọi việc, vì dù sao thì "con dại cái mang", cũng là phận đàn bà, và quan trọng là tôi cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm hết về đứa trẻ thay cho em gái tôi rồi thì nên để mọi việc lắng xuống thì tốt hơn là hai bên đấu đá đến cùng làm mồi cho thiên hạ.

Hỏi rằng tôi có buồn và tức không mỗi khi vài trang lá cải nhai đi nhai lại chuyện cũ, rồi cái phường ngu dốt trên mạng cứ bình luận ra vẻ hiểu biết hết chuyện nhà người ta, gán ghép "rắn chị rắn em" rắp tâm hại đời NKH, úp sọt để cưới… thì tôi trả lời là "tức chứ!". Những chuyện viễn tưởng, bịa đặt nhằm hạ bệ danh dự chúng tôi mà sao không tức! Nhưng nghĩ lại, cuộc sống luôn có những điều oan ức không nói nên lời, dư luận luôn song song 2 hướng, để tâm làm gì mấy cái lá cải chỉ thêm mệt người! Nói hết sự thật ra liệu có ai tin, khi nhìn tôi lúc nào cũng dữ dằn và nóng tính hơn người khác?

Mỗi khi chúng tôi chia sẻ về con trai trong những ngày vui của gia đình, y như rằng lại có những loại kền kền nhào vào lôi chuyện cũ ra nói, tự nói, tự viết xong tự phán xét là: "Mỗi khi NKH có sự kiện gì thành công là TT lại nhào vào hãm hại". Xin lỗi, tôi không rảnh và cũng không còn quan tâm gì đến đứa học trò cũ của mình từ sau những sự cố xảy ra rồi. Thậm chí mỗi khi quản lý của NKH sang Mỹ, tôi vẫn đón tiếp nồng hậu và không bao giờ nhắc tên NKH với em ấy. Một khi còn tức giận về một ai đó, tức là vẫn còn bận tâm về người đó, với tôi thì NKH đơn thuần chỉ là học trò cũ mà thôi. Thành công của em ấy cũng do tôi đặt những viên gạch đầu tiên mà! Tôi luôn hãnh diện nếu bất cứ học trò nào của tôi thành công".

Cuối cùng, cô cho biết đây là lần đầu cũng là lần cuối nhắc đến tên Ngô Kiến Huy và câu chuyện không hay của quá khứ để công chúng hiểu rõ, không vu oan đổ tai tiếng lên đầu cô và gia đình cô: "Và tôi luôn hãnh diện về con trai tôi, cậu bé ngoan hiền, đẹp trai, thông minh, học rất giỏi, luôn là nhân tố xuất sắc của lớp, là một leader nhiều sự sáng tạo, rất thích đọc sách, rất thích khám phá mọi thứ xung quanh rồi viết lại thành sách cho cô và các bạn cùng đọc, là anh hai lớn nhất nhà nên thương và nhường các em, sống tự lập, rất hồn nhiên và đáng yêu. Tôi cũng nhìn sâu trong lòng con cũng có những gợn sóng mỗi khi con tra GG tìm hiểu về con, đặt những câu hỏi khó trả lời vì xem được những đoạn video hay đọc các tin tức hết sức lộn xộn về cuộc đời con. Khi ấy tôi cảm thấy rất bất lực, uất ức lắm, ước gì có cái nút xoá GG, sẽ xoá ngay tất cả những điều không hay ấy để trả con về sự bình yên vốn có của con trẻ. Đừng ai nhắc gì đến chuyện cũ của con nữa!

Nói đến đây, sẽ có người lên tiếng trách móc liền là: "Muốn người ta không nhắc thì mình đừng lên tiếng nữa". Xin thưa! Đây là lần đầu cũng như lần cuối chính thức tôi nói rõ về câu chuyện này, và mong các trang chính thống lẫn lá cải hoặc mấy cái group chuyên bà tám chuyện thiên hạ hãy tôn trọng quyền riêng tư của gia đình, giữ sự bình yên cho con trẻ vì ai rồi cũng sẽ làm cha làm mẹ, sẽ hiểu con cái quý hơn tất cả, đừng lôi con cái của người khác ra làm mồi câu view nữa! Ác lắm! Chuyện cũ đã khép lại lâu rồi, ai sai ai đúng dư luận luôn đứng về phía nào mà họ bênh vực, họ có quyền, nhưng đừng lôi trẻ con ra để làm mồi, nếu sự việc đi quá xa, chúng tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp để chấm dứt việc ảnh hưởng đến con trai của tôi. Con trai tôi đang có cuộc sống rất tốt và luôn được em gái tôi cùng tôi chăm sóc, em gái tôi may mắn đã có một gia đình bình yên, hạnh phúc, có những đứa con quá xinh xắn đáng yêu, sống êm đềm ở Mỹ và từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn của báo chí mỗi khi gia đình nó về Việt Nam, đến cả tôi cũng không thể tác động nó nhận lời trả lời báo chí vì sao? Vì chúng tôi đã không còn muốn ai nhắc lại chuyện không hay này nữa!

Biết là đăng bài này lên lại ầm ĩ dư luận, nhưng thôi thà một lần cho chấm dứt đi, chứ cứ mỗi khi gia đình chia sẻ tin vui là lại có kẻ nhai đi nhai lại những câu chuyện thêu dệt không đúng sự thật hoài thì rất tội nghiệp cho em gái và con trai của tôi. Tôi cũng là con người, có cảm xúc, có trái tim, không phải tượng đá vô tri để không biết buồn khi bị gán ghép những điều không đúng về mình! Nhân dịp tuổi mới của con, mẹ chỉ cầu mong con được mạnh khoẻ, bình yên, ngoan ngoãn, học giỏi và từ đây sẽ không còn ai làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của con nữa! Mẹ yêu con".