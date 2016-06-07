Thanh Hằng gây sốc với bộ ảnh... lấy tay che ngực trần

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng đã khiến các fan “đứng ngồi không yên” với bộ hình khoe "vòng 1" đầy đặn căng tràn nhựa sống, lấp ló đằng sau lớp áo mỏng tang. Những bức ảnh Thanh Hằng ngực trần được thực hiện để quáng bá cho Vietnam's Next Top Model - nơi chân dài giữ vai trò cầm trịch.

Thanh Hằng đã trở lại ở vị trí ghế nóng Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 “Break the rules – Phá bỏ mọi giới hạn” và vừa kết thúc giai đoạn tuyển chọn những gương mặt thí sinh sáng giá để bước vào ngôi nhà chung. Và có lẽ chưa cần phải bước vào nhà chung thì cô đã ngay lập tức tự phá bỏ giới hạn của chính mình, khi lần đầu tiên cô thực hiện một bộ ảnh táo bạo nhất của mình từ trước đến nay, khi cô đã chấp nhận “cởi” và “hở”.