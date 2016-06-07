Thanh Hằng gây sốc với bộ ảnh... lấy tay che ngực trần

Hậu trường 07/06/2016 06:34

Thanh Hằng khiến các fan “đứng ngồi không yên” khi lấy tay che ngực trần trong bộ ảnh mới.

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng đã khiến các fan “đứng ngồi không yên” với bộ hình khoe "vòng 1" đầy đặn căng tràn nhựa sống, lấp ló đằng sau lớp áo mỏng tang. Những bức ảnh Thanh Hằng ngực trần được thực hiện để quáng bá cho Vietnam's Next Top Model - nơi chân dài giữ vai trò cầm trịch.

Thanh Hằng đã trở lại ở vị trí ghế nóng Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 “Break the rules – Phá bỏ mọi giới hạn” và vừa kết thúc giai đoạn tuyển chọn những gương mặt thí sinh sáng giá để bước vào ngôi nhà chung. Và có lẽ chưa cần phải bước vào nhà chung thì cô đã ngay lập tức tự phá bỏ giới hạn của chính mình, khi lần đầu tiên cô thực hiện một bộ ảnh táo bạo nhất của mình từ trước đến nay, khi cô đã chấp nhận “cởi” và “hở”.

Những hình ảnh ‘có một không hai’ của siêu mẫu. 

Siêu mẫu Thanh Hằng gây sốt với bộ ảnh nóng bỏng khoe vòng 1 2 Lần đầu tiên Thanh Hằng đã “đốt cháy” ánh nhìn người đối diện bởi sự gợi cảm

Siêu mẫu Thanh Hằng gây sốt với bộ ảnh nóng bỏng khoe vòng 1 3Những đường cong nóng bỏng của cô được dịp phô bày

Siêu mẫu Thanh Hằng gây sốt với bộ ảnh nóng bỏng khoe vòng 1 4Là chân dài nói không với ảnh nóng, scandal, điều mới mẻ này của Thanh Hằng khiến khán giả bất ngờ

Siêu mẫu Thanh Hằng gây sốt với bộ ảnh nóng bỏng khoe vòng 1 5

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Từ khóa:   Thanh Hằng

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