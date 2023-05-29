'Thành cry' sau những lần bị chỉ trích khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, nay đã tiết chế cảm xúc như thế nào?

Hậu trường 29/05/2023 06:48

Sau hàng loạt chỉ trích, lần này Trấn Thành chỉ chọn im lặng và cho đến gần đây, sự tái xuất trở lại của anh tại chương trình Người ấy là ai và Rap Việt đã thu hút nhiều sự chú ý

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành vướng nhiều thị phi bởi phát ngôn của mình khiến không ít người hâm mộ quay lưng. Đặc biệt là lần xuất hiện tại sự kiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành đã bật khóc nức nở nói về "hào quang rực rỡ" và "đời nghệ sĩ khó nuốt". Hành động này của Trấn Thành như một "giọt nước tràn ly" và gây không ít tranh cãi trên cõi mạng bởi khán giả nói rằng nam MC đã khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, trông rất "diễn". Không chỉ vậy, anh còn được một số khán giả gọi mỉa mai là "Thành cry".

'Thành cry' sau những lần bị chỉ trích khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, nay đã tiết chế cảm xúc như thế nào? - Ảnh 1
Anh được một số khán giả gọi mỉa mai là "Thành cry".

Sau hàng loạt chỉ trích, lần này Trấn Thành chỉ chọn im lặng và cho đến gần đây, sự tái xuất trở lại của anh tại chương trình Người ấy là ai và Rap Việt đã thu hút nhiều sự chú ý. MC Trấn Thành vẫn là gương mặt được nhà sản xuất tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt 2 show. 

Tuy nhiên, có thể thấy rõ một điều vì từng bị chỉ trích khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, trong lần trở lại này, Trấn Thành đã cố gắng tiết chế cảm xúc, không còn vỡ òa, rơi nước mắt nức nở trên sân khấu như trước.

'Thành cry' sau những lần bị chỉ trích khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, nay đã tiết chế cảm xúc như thế nào? - Ảnh 2
Trấn Thành bật khóc nức nở nói về "hào quang rực rỡ" và "đời nghệ sĩ khó nuốt"

Bằng chứng có thể thấy rõ là trong tập 1 của Người Ấy Là Ai mùa 5 vừa phát sóng, câu chuyện của nữ chính vượt qua cú sốc mất mẹ khiến nam MC xúc động. Tuy nhiên, Trấn Thành chỉ rưng rưng, cố kìm nước mắt.  Sang đến tập 2, màn cầu hôn của chàng trai tên Phạm Duy Anh với vợ hơn 10 tuổi khiến cả trường quay nghẹn ngào bởi chuyện tình này từng bị gia đình ngăn cấm, xã hội gièm pha. Khoảnh khắc Phạm Duy Anh quỳ gối cầu hôn vợ đã khiến dàn cố vấn cũng phải rơi nước mắt cảm động. Về phía Trấn Thành, khán giả dễ dàng nhận ra mắt của anh đã đỏ hoe nhưng cố gắng kìm chế và không rơi nước mắt.

'Thành cry' sau những lần bị chỉ trích khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, nay đã tiết chế cảm xúc như thế nào? - Ảnh 3
Trấn Thành rưng rưng cố kìm nén những giọt nước mắt
'Thành cry' sau những lần bị chỉ trích khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, nay đã tiết chế cảm xúc như thế nào? - Ảnh 4
Trấn Thành mắt đỏ hoe khi chứng kiến màn cầu hôn ở "Người Ấy Là Ai" mùa 5

Ngoài ra, trong tập 1 Rap Việt mùa 3 vừa lên sóng, Gừng - học trò Suboi - từng bị loại đáng tiếc ở mùa 1 nay tái xuất trở lại. Màn biểu diễn của Gừng khiến BigDaddy phải lên sân khấu trao nón vàng, muốn chọn thí sinh này vào đội mình. Ngay sau đó, ekip đã lia ngay khoảnh khắc Trấn Thành bất ngờ ngồi thu mình một góc, có hành động cố kìm nén, gạt đi giọt nước mắt rơi.

'Thành cry' sau những lần bị chỉ trích khóc quá nhiều trên sóng truyền hình, nay đã tiết chế cảm xúc như thế nào? - Ảnh 5
Ngoài ra, trong tập 1 Rap Việt mùa 3 vừa lên sóng, Trấn Thành bất ngờ ngồi thu mình một góc, có hành động cố kìm nén, gạt đi giọt nước mắt rơi

Có thể thấy, sau nhiều ồn ào về phát ngôn và chỉ trích về việc "nước mắt cá sấu", Trấn Thành nay đã lắng nghe góp ý của khán giả. Nam MC không chỉ biết cách tiết chế cảm xúc của mình mà còn hạn chế phát ngôn gây tranh cãi. Trấn Thành cũng không bình luận quá nhiều hay có những màn thị phạm trời hành mỗi khi các huấn luyện viên đưa ra phân tích chuyên môn với các thí sinh. Điểm khắc phục này của Trấn Thành nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

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