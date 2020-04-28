Thân Thúy Hà kể về sinh nhật tuổi 42 đáng nhớ, bị 'đột kích' bất ngờ ngay tại nhà

Diễn viên Thân Thúy Hà có một ngày sinh nhật vô cùng bất ngờ và ý nghĩa bên hội bạn thân tại nhà riêng giữa mùa dịch.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi 42 tại nhà riêng. Bà mẹ đơn thân vô cùng bất ngờ khi nhóm bạn thân "đột kích" nhà mình mà không báo trước.

Cô chia sẻ trên Facebook: "Năm nào cũng bị bất ngờ bởi mấy người này. Nhà mình bị đột kích trong mưa, có nguyên đoàn người mở nhạc hát, mang bánh kem, nến lung linh, tiến vào nhà làm tôi không kịp trang điểm nữa. Cảm ơn các tri kỷ".

Ở tuổi 42, Thân Thúy Hà ngày càng thành công và xinh đẹp - Ảnh: FB

Cô đón tuổi mới đơn giản, ấm áp bên bạn bè - Ảnh: FB

Trong ảnh, Tăng Thanh Hà, Quốc Cường, Khôi Trần, Mây Phạm cùng một vài người trong hội bạn thân lâu năm vui vẻ chúc mừng nữ diễn viên thêm tuổi mới.



Thân Thúy Hà chụp ảnh bên con gái cưng trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Thân Thúy Hà sinh năm 1972 tại Tiền Giang. Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, cô xuất thân là người mẫu nổi tiếng những năm 1990. Nữ diễn viên kết hôn vào năm 2009, nhưng hôn nhân đổ vỡ chỉ sau 2 năm chung sống. Từ đó, cô bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, một mình làm việc nuôi dạy con trai.

Cuộc sống bình yên của cô bên hai con - Ảnh: FB

Đầu năm 2019, nữ diễn viên bất ngờ thông báo sinh con gái tại Mỹ. Thông tin này khiến công chúng vô cùng bất ngờ vì trước đó, cô không có bất kỳ chia sẻ gì về chuyện tình cảm. Đến hiện tại, danh tính bố con gái Thân Thúy Hà vẫn là một câu hỏi lớn.

Dự thôi nôi con gái Thân Thúy Hà, Tăng Thanh Hà xinh đẹp bất ngờ, hết bị chê gầy nhom Diễn viên Tăng Thanh Hà, vợ Phạm Anh Khoa, Quốc Cường... cùng rất đông bạn bè đã đến dự tiệc thôi nôi của con gái Thân Thúy Hà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-thuy-ha-ke-ve-sinh-nhat-tuoi-42-dang-nho-bi-dot-kich-bat-ngo-ngay-tai-nha-357661.html