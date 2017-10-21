Tên tuổi tuột dốc không phanh, Lý Hải đã phải chịu đựng những điều tồi tệ đến không ngờ

Sau Thanh Hà, Xuân Lan và Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hải là người nổi tiếng tiếp theo hé lộ những góc khuất cuộc đời mình trong chương trình Sau ánh hào quang.

Nam ca sĩ Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh ra trong một gia đình khó khăn tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Theo học ngành sân khấu nhưng không may ngay lúc đó lĩnh vực này đang xuống dốc, để có tiền trang trải cuộc sống anh nghe theo lời một người bạn đi hát.

Chàng trai nghèo may mắn gặp đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Phương Bình trong những ngày đầu tiên theo con đường ca hát. Nam ca sĩ cho biết cái tên Lý Hải cũng là do 2 người anh này đặt cho mình.

Những ngày đầu theo nghiệp cầm ca, Lý Hải chỉ có nhiệm vụ là hát lót cho các sân khấu. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, anh chạy khắp các tụ điểm để hát câu giờ cho những ca sĩ tên tuổi lớn. Có đêm nam ca sĩ phải hát liên tục gần 20 bài và nếu lỡ hát trùng bài với tiền bối, anh phải lặng lẽ ra về vì sợ bị mắng.

Lý Hải ngậm ngùi nhớ lại: "Tủi nhất là khi đang hát hăng say mà bị MC ra giật mic để nhường sân khấu cho ca sĩ chính đã đến. Lắm lúc vừa mặc đồ diễn xong, chưa kịp hát đã bị đuổi về".

Năm 1993, nam ca sĩ gốc miền Tây lần đầu xuất hiện trên truyền hình và được biết đến với biệt danh “đôi chân vàng” bởi có khả năng vừa hát vừa nhảy điêu luyện. Liên tiếp 2 năm sau, Lý Hải luôn là cái tên hút khách nhất ở các sân khấu. Thời điểm hoàng kim ấy, việc chạy show hơn 10 điểm, hát cả chục bài từng là chuyện bình thường.

Hết thời bị đàn em, bầu show khinh thường

Thành công không lâu, cái tên Lý Hải đã bị "thất sủng" bởi cơn sốt Làn Sóng Xanh. Vào những năm 1996-1997, Làn Sóng Xanh xuất hiện như một hơi thở mới cho âm nhạc Việt Nam. Cũng nhờ hiện tượng này mà hàng loạt cái tên đã được chạm bước thành công nhưng lại không có chỗ cho Lý Hải.

Giọng ca Tình nhạt phai cho biết: "Tôi cảm thấy mình đã hết thời, khán giả không còn thích nghe tôi hát nữa còn bầu show gặp tôi cũng làm ngơ như không quen biết. Nhiều 'đàn em' trong nghề tỏ rõ thái độ coi thường, gặp tôi cũng chẳng thèm chào. Từ việc chạy gần 20 show một đêm, tôi chỉ còn vài show một tháng. Từ việc chạy gần 20 show một đêm, tôi chỉ còn vài show một tháng".

Để cứu vớt tên tuổi, Lý Hải quyết định cầm cố nhà cửa, vay nóng 150 triệu đồng với lãi suất 3% để thực hiện video ca nhạc hài Trọn đời bên em.

"Lúc ấy tôi nhắm mắt làm liều. Không có tiền thuê diễn viên phải nhờ 2 nhân viên của tổ quay phim vào phụ diễn với mình. May mắn, video ấy thành công, tạo được cơn sốt, giúp tôi 'hot' trở lại. Tôi chạy show, kiếm đủ tiền trả nợ và lấy lại giấy tờ nhà trong vòng một tháng", nam ca sĩ nhớ lại.

Tập 4 Sau ánh hào quang với những tiết lộ về góc khuất trong đời ca sĩ Lý Hải phát sóng vào tuần tới trên Đài truyền hình TP. HCM.