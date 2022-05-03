Tang lễ của nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 25: Đồng nghiệp, bạn bè, người thân đều có mặt không khỏi nghẹn ngào và tiếc nuối cho 1 tài năng ra đi khi tuổi còn quá trẻ

Hậu trường 03/05/2022 10:51

Thông tin về việc nữ diễn viên Minh Sương qua đời ở tuổi 25, đang không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

Mới đây, ngày 1/5 thông tin về việc nữ diễn viên Minh Sương qua đời đột ngột ở tuổi 25 đã khiến không ít khán giả, đồng nghiệp tiếc nuối.

Tang lễ của nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 25: Đồng nghiệp, bạn bè, người thân đều có mặt không khỏi nghẹn ngào và tiếc nuối cho 1 tài năng ra đi khi tuổi còn quá trẻ - Ảnh 1
Nữ diễn viên Minh Sương - Ảnh: Internet 

Chia sẻ với Zing News, em gái của Minh Sương cho biết, nữ diễn viên trút hơi thở cuối cùng sau cơn đột quỵ.

"Chị Sương ra đi đột ngột khi tuổi còn quá trẻ. Gia đình tôi quá đau buồn trước mất mát này. Gia đình xin cảm ơn sự động viên, thăm hỏi của mọi người trong hai ngày qua", em gái của nữ diễn viên chia sẻ.

Tang lễ của nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 25: Đồng nghiệp, bạn bè, người thân đều có mặt không khỏi nghẹn ngào và tiếc nuối cho 1 tài năng ra đi khi tuổi còn quá trẻ - Ảnh 2
Cáo phó của diễn viên Minh Sương - Ảnh: Thanh Niên

Minh Sương tên thật là Võ Thị Minh Sương, nghệ danh Ly Ly. Trước hôm xảy ra sự việc đau lòng, nữ diễn viên vẫn cập nhật cuộc sống của mình trên MXH một cách rất bình thường, nên việc cô ra đi khiến cho người thân và bạn bè không khỏi bất ngờ, xót xa.

Tang lễ của nữ diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 25: Đồng nghiệp, bạn bè, người thân đều có mặt không khỏi nghẹn ngào và tiếc nuối cho 1 tài năng ra đi khi tuổi còn quá trẻ - Ảnh 3
Tang lễ được diễn ra tại nhà riêng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Đến ngày 3/5, tang lễ của nữ diễn viên đã được diễn ra tại nhà riêng với sự góp mặt đông đủ của từng thành viên trong gia đình và bạn bè của Minh Sương. Chứng kiến di ảnh của cô nàng, nhiều người đều cảm thấy tiếc thay cùng với gia đình Ly Ly. 

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Sự ra đi đột ngột của diễn viên Minh Sương khiến đồng nghiệp và bạn bè cô bàng hoàng.

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