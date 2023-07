Tan chảy với loạt cách gọi ba của con trai Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cũng phải chịu thua trước sự 'lầy lội' của quý tử

Nam ca sĩ lại đáp lời quý tử: "Oh yeah. Ai gọi mình vậy ta? Tiếng nghe quen quá".

Cậu bé lại hài hước nhây với ba mình: "Ba Hưng ơi ba Hưng ơi. Ba kiếm em đi, Mr Đàm ơi, Mr Đàm ơi".

Tiếp lời theo con trai, Đàm Vĩnh Hưng lại giả vờ: "Ủa ai kiếm mình vậy ta ơi? Không thấy ai hết vậy? Cái chân ai đây vậy ta?".

Lúc này, bé Polo tươi cười và đổi thêm cách xưng hô lần nữa: "Vô đây với mình không bạn?".

Đàm Vĩnh Hưng hỏi lại con trai: "Ai là bạn?". Nhóc tì cười đáp: "Ba Hưng. Ba Hưng là bạn của em".

Con trai Đàm Vĩnh Hưng với nhiều biểu cảm cực yêu.

Khi thấy cửa hàng đang dần tới giờ đóng cửa, nam ca sĩ đã bảo con trai: "Giờ mình ra đi trả phòng người ta thay đồ". Cậu bé lại đáp tiếng Anh: "No no no". Nam ca sĩ nhẹ nhàng giải thích cho quý tử: "Người ta sắp sửa nghỉ rồi không?" rồi bật cười vì sự dễ thương hài hước của cục vàng. Thấy ba cười mình, bé Polo lại bảo: "Bạn đừng có cười". Nam ca sĩ nhìn con với 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều: "Tía bạn".

3 cách gọi khác nhau mà bé Polo gọi ba Đàm Vĩnh Hưng khiến dân tình ngã ngửa.

Dù mới hơn 3 tuổi, nhóc tì Polo đã thể hiện sự thông minh và tình cảm không ai bằng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng đã dành nhiều lời khen cho sự đáng yêu này của con trai Đàm Vĩnh Hưng.

Ba năm qua, anh giấu kín thông tin đã có con ruột cũng như hình ảnh Polo vì mong con có tuổi thơ bình thường như bao bạn nhỏ khác. Tuy nhiên, đó cũng là quãng thời gian anh khổ sở vì phải kiềm chế niềm vui có con, khoe con. Khi công khai thông tin và hình ảnh về bé, anh tin rằng khán giả sẽ phần nào cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình. Nam ca sĩ cho biết mình không phải bố đơn thân nhưng xin phép giấu kín thông tin mẹ em bé.