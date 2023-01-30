Tan chảy với loạt cách gọi ba của con trai Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cũng phải chịu thua trước sự 'lầy lội' của quý tử

Hậu trường 30/01/2023 20:19

Không chỉ có Đàm Vĩnh Hưng mà dân tình cũng phải bật cười khi nghe con trai nam ca sĩ có cách xưng hô đáng yêu với ba.

Từ khi công khai con trai là bé Polo, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh quý tử luôn là chủ đề được dân tình quan tâm, theo dõi. Đàm Vĩnh Hưng cũng rất chăm chỉ khoe ảnh quý tử lên trang cá nhân. Anh thoải mái ghi lại những đoạn clip cực lém lỉnh và hài hước của con trai cưng. 

Tan chảy với loạt cách gọi ba của con trai Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cũng phải chịu thua trước sự 'lầy lội' của quý tử - Ảnh 1
Bài chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ một đoạn clip đi shopping ở nước ngoài của hai cha con. Cậu bé trốn vào phòng thay đồ là gọi: "Đàm Vĩnh Hưng ơi!".

Nam ca sĩ nghe tiếng con gọi nhưng cố tình tỏ vẻ tìm kiếm: "Ủa tiếng ai gọi vậy ta? Nãy có nghe gọi tên khác nữa?"

Nhóc tì lại tinh nghịch gọi: "Mr Đàm ơi".

Nam ca sĩ lại đáp lời quý tử: "Oh yeah. Ai gọi mình vậy ta? Tiếng nghe quen quá". 

Cậu bé lại hài hước nhây với ba mình: "Ba Hưng ơi ba Hưng ơi. Ba kiếm em đi, Mr Đàm ơi, Mr Đàm ơi".

Tiếp lời theo con trai, Đàm Vĩnh Hưng lại giả vờ: "Ủa ai kiếm mình vậy ta ơi? Không thấy ai hết vậy? Cái chân ai đây vậy ta?".

Lúc này, bé Polo tươi cười và đổi thêm cách xưng hô lần nữa: "Vô đây với mình không bạn?".

Đàm Vĩnh Hưng hỏi lại con trai: "Ai là bạn?". Nhóc tì cười đáp: "Ba Hưng. Ba Hưng là bạn của em".

Tan chảy với loạt cách gọi ba của con trai Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cũng phải chịu thua trước sự 'lầy lội' của quý tử - Ảnh 2
Con trai Đàm Vĩnh Hưng với nhiều biểu cảm cực yêu.

Khi thấy cửa hàng đang dần tới giờ đóng cửa, nam ca sĩ đã bảo con trai: "Giờ mình ra đi trả phòng người ta thay đồ". Cậu bé lại đáp tiếng Anh: "No no no". Nam ca sĩ nhẹ nhàng giải thích cho quý tử: "Người ta sắp sửa nghỉ rồi không?" rồi bật cười vì sự dễ thương hài hước của cục vàng. Thấy ba cười mình, bé Polo lại bảo: "Bạn đừng có cười". Nam ca sĩ nhìn con với 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều: "Tía bạn".

Tan chảy với loạt cách gọi ba của con trai Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cũng phải chịu thua trước sự 'lầy lội' của quý tử - Ảnh 3
3 cách gọi khác nhau mà bé Polo gọi ba Đàm Vĩnh Hưng khiến dân tình ngã ngửa.

Dù mới hơn 3 tuổi, nhóc tì Polo đã thể hiện sự thông minh và tình cảm không ai bằng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng đã dành nhiều lời khen cho sự đáng yêu này của con trai Đàm Vĩnh Hưng

Ba năm qua, anh giấu kín thông tin đã có con ruột cũng như hình ảnh Polo vì mong con có tuổi thơ bình thường như bao bạn nhỏ khác. Tuy nhiên, đó cũng là quãng thời gian anh khổ sở vì phải kiềm chế niềm vui có con, khoe con. Khi công khai thông tin và hình ảnh về bé, anh tin rằng khán giả sẽ phần nào cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình. Nam ca sĩ cho biết mình không phải bố đơn thân nhưng xin phép giấu kín thông tin mẹ em bé.

Đàm Vĩnh Hưng mong khán giả lượng thứ vì tính cách đặc biệt này của quý tử, công khai một đặc điểm của mẹ bé

Đàm Vĩnh Hưng mong khán giả lượng thứ vì tính cách đặc biệt này của quý tử, công khai một đặc điểm của mẹ bé

Mr. Đàm cho biết con trai có một đặc điểm hoàn toàn trái ngược với cả ba và mẹ, vì điều này mà nam ca sĩ mong khán giả lượng thứ bỏ qua.

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