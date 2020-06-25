'Tan chảy' trước vẻ xinh xắn, đáng yêu của con gái út 5 tuổi nhà Á hậu Trịnh Kim Chi

Tròn 5 tuổi, bé Ánh Vy - con gái Trịnh Kim Chi gây ấn tượng bởi diện mạo xinh xắn, đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú.

Trên trang cá nhân, Á hậu Trịnh Kim Chi đăng ảnh trong tiệc sinh nhật con gái út - bé Ánh Vy tròn 5 tuổi. Vợ chồng Á hậu Việt Nam 1992 đã tổ chức cho "công chúa nhỏ" buổi tiệc đơn giản, ấm áp. Dù chỉ tổ chức trong khuôn khổ gia đình, nhưng vợ chồng nghệ sĩ đã bỏ rất nhiều công sức trang trí không gian ngập sắc hồng. Bé Ánh Vy xinh xắn với đầm công chúa lấp lánh, đầu đội vương miện. Tròn 5 tuổi, con gái Trịnh Kim Chi sở hữu diện mạo xinh xắn, đáng yêu. Cô bé có đôi mắt to tròn, nụ cười duyên cùng gương mặt thanh tú khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Con gái Trịnh Kim Chi diện đầm công chúa Elsa lộng lẫy trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB Vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ của cô bé ở tuổi lên 5 - Ảnh: FB Vợ chồng nghệ sĩ chụp ảnh cùng con gái cưng - Ảnh: FB Á hậu Trịnh Kim Chi nhắn gửi yêu thương đến con gái cưng: "Ánh Vy của Mẹ, phải nói sao cho con biết Ba, Mẹ, Chị Ngò và cả nhà yêu con đến thế nào... Từ khi thiên thần nhỏ của Mẹ chào đời, cuộc sống của gia đình mình đã thay đổi rất nhiều. Niềm vui mỗi khi thấy con cười, vui đùa cùng con, được ru cho con ngủ giấc yên lành, mọi thứ thật trong trẻo và hạnh phúc con yêu à.

Cô công chúa nhỏ của Mẹ, con là niềm vui là hạnh phúc của gia đình mình. Hãy cứ đáng yêu, xinh xắn và ngoan hiền như vậy nha con. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của Ba Mẹ. Cả nhà yêu con nhiều lắm". Buổi tiệc có sự góp mặt của một vài người thân - Ảnh: FB Bên cạnh hoạt động nghệ thuật thành công, Á hậu Trịnh Kim Chi còn được ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và 2 con. Cô kết hôn với doanh nhân Võ Trấn Phương vào năm 2000. Trải qua 20 năm thăng trầm, nàng Á hậu có với chồng 2 cô con gái, con lớn Khánh Ngân 17 tuổi, còn con gái út Ánh Vy chỉ mới 5 tuổi.

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