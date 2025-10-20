Sinh thời, tên tuổi nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng gắn liền ca khúc Thời hoa đỏ, do ông phổ từ thơ của nhà thơ Thanh Tùng. Năm 1972, nhà thơ viết tác phẩm để kỷ niệm mối tình với người vợ đầu. Dù chia tay, ông luôn yêu thương bà.

Theo thông tin từ VnExpress, đại diện gia đình cho biết, nhạc sĩ qua đời lúc 4h30 ngày 19/10 tại nhà riêng. Lễ viếng ông diễn ra vào 10h45 ngày 22/10 ở Nhà tang lễ thành phố, 125 Phùng Hưng. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 11h30 cùng ngày. Ông được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.

Năm 1960, ông thi tuyển vào lớp Trung cấp Chèo khóa I của Nhà hát Chèo Việt Nam, sau đó trở thành nhạc công đàn tam thập lục của nhà hát.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1940 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình). Tuy nhiên, ông lại lớn lên tại vùng đất chèo, quê lúa Thái Bình (nay là Hưng Yên).

Năm 1967, ông cùng nhiều nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam vượt Trường Sơn để mang lời ca, tiếng nhạc đến với bộ đội, từ Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho đến tận Bình Trị Thiên (cũ) giữa đạn bom, khói lửa…

Cũng trong thời gian này, tố chất sáng tác nhạc của ông bộc lộ. Ông làm nhiều bài thơ cũng như viết nhiều bài chèo để biểu diễn ngay tại chiến trường.

Năm 1969, ông theo phái đoàn của chính phủ sang Pháp trong chuyến đi đàm phán về Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Năm 1974, ông xin đi học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và được Giáo sư, nhạc sĩ Chu Minh nhận làm học trò.

Năm 1979, ông tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sáng tác âm nhạc với bản ballad Thị Kính - Thị Mầu, sau đó ông về công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc cho đến lúc nghỉ hưu.

Trong thời gian làm việc tại Nhà xuất bản Âm nhạc, ông đã biên tập và tổ chức sản xuất hàng trăm chương trình chân dung cho các nhạc sĩ của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Cũng trong những năm công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc, ông đã có nhiều sáng tác được công chúng yêu thích và đoạt nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng thấm đẫm chất liệu dân gian của nhiều vùng miền nhưng lại đầy sáng tạo. Các sáng tác tiêu biểu của ông gồm: Thời hoa đỏ (phổ thơ Thanh Tùng), Cơn mưa em bất chợt, Khỏa trần Trường Sơn (ca khúc được ông phổ thơ từ bài thơ cùng tên mà ông làm từ năm 1967 tại Ngã ba Đồng Lộc), Du thuyền sông Lam, Việt Nam dáng rồng bay…