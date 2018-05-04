Dù gương mặt khác nhiều so với ngày xưa nhưng 4 cô gái của nhóm Mây Trắng năm nào vẫn xinh đẹp đốn tim cư dân mạng.
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Cách đây vài giờ, Thu Thủy gây chú ý khi khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hội ngộ cùng 3 thành viên nhóm Mây Trắng. Ai cũng bất ngờ trước nhan sắc tươi trẻ của 4 cô gái xinh xắn ngày nào. Dù đã làm mẹ và ở vào độ tuổi ngoài 30 nhưng các thành viên vẫn giữ được sự trẻ trung, nhí nhảnh. Họ không ngại chu môi chụp ảnh theo phong cách "xì tin" khiến cộng động mà vô cùng thích thú.
Chia sẻ về ngày hội ngộ, Thu Thủy mong cả 4 thành viên sẽ giữ được tình bạn lâu bền dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Nụ cười này sẽ luôn giữ mãi trên môi nhé các bạn tôi ơi...! Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì tình bạn vẫn còn mãi", Thu Thủy viết