Dù gương mặt khác nhiều so với ngày xưa nhưng 4 cô gái của nhóm Mây Trắng năm nào vẫn xinh đẹp đốn tim cư dân mạng.

Cách đây vài giờ, Thu Thủy gây chú ý khi khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hội ngộ cùng 3 thành viên nhóm Mây Trắng. Ai cũng bất ngờ trước nhan sắc tươi trẻ của 4 cô gái xinh xắn ngày nào. Dù đã làm mẹ và ở vào độ tuổi ngoài 30 nhưng các thành viên vẫn giữ được sự trẻ trung, nhí nhảnh. Họ không ngại chu môi chụp ảnh theo phong cách "xì tin" khiến cộng động mà vô cùng thích thú.

Chia sẻ về ngày hội ngộ, Thu Thủy mong cả 4 thành viên sẽ giữ được tình bạn lâu bền dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Nụ cười này sẽ luôn giữ mãi trên môi nhé các bạn tôi ơi...! Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì tình bạn vẫn còn mãi", Thu Thủy viết

4 thành viên thân thiết chụp ảnh trong ngày hội ngộ - Ảnh: FBNV

Nhan sắc 4 cô gái thay đổi khá nhiều theo thời gian... - Ảnh: FBNV

...Tuy nhiên, họ vẫn giữ được sự trẻ trung, nhí nhảnh như năm nào - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm tan rã, các thành viên đều đã lập gia đình và có cuộc sống hạnh phúc, ngoại trừ Thu Thủy vừa mới ly hôn chồng - Ảnh: FBNV

Hậu ly hôn, Thu Thủy lòng quặn đau, ngộp thở khi con trai hát về ba Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con trai nhưng ca sĩ Thu Thủy vẫn không giấu nổi cảm xúc khi bé hát về ba.

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