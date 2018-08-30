Sự thật chuyện nghệ sĩ Lê Bình cho con gái ruột đi du học, giàu có vẫn nhận tiền từ thiện

Nhiều người hoang mang trước tin đồn nghệ sĩ Lê Bình có đủ tiền cho con ruột đi du học nước ngoài nhưng vẫn nhận sự giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Những ngày qua, cộng đồng mạng vô cùng xót xa khi biết tin diễn viên Lê Bình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Rất nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã kêu gọi giúp đỡ nam diễn viên 65 tuổi điều trị bệnh hiểm nghèo. Vợ chồng diễn viên Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn, MC Quốc Thuận... là một trong nhiều cái tên đầu tiên đứng lên kêu gọi và quyên góp số tiền lớn giúp nghệ sĩ Lê Bình có kinh phí xoay sở, chống chọi với bệnh tật.

Thế nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại bất ngờ xuất hiện tin đồn nghệ sĩ Lê Bình rất giàu có, cho con gái ruột du học tại Canada. Thông tin này khiến nam nghệ sĩ bị một số người chỉ trích có tiền cho con đi du học nhưng sao lại nhận tiền từ thiện? Nghệ sĩ Lê Bình nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp - Ảnh: FBNV Trước tin đồn này, Thanh Luân – con trai nuôi của nghệ sĩ Lê Bình đã lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết, ba nuôi mình có một người con gái nuôi đang đi du học chứ không phải con ruột.

Được biết, nghệ sĩ gạo cội có 3 người con trai ruột. Con cả đã mất vì tai nạn giao thông. Người con thứ hai đang ở trại cai nghiện, còn người con trai út ông vẫn phải chăm lo. Trước đó, dù biết mình mắc bệnh hiểm nghèo nhưng diễn viên Lê Bình vẫn cố giấu vì không muốn nhận sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên sau đó, có người biết hoàn cảnh của ông nên lén chụp đăng lên mạng. Được MC Quốc Thuận thuyết phục, ông mới nhận sự giúp đỡ của mọi người. Thanh Luân luôn túc trực tại bệnh viện kể từ khi biết ba nuôi Lê Bình lâm trọng bệnh - Ảnh: Internet Anh đang sống chung nhà với ông để tiện chăm sóc - Ảnh: Internet Ngoài ra, Thanh Luân cũng chia sẻ thêm, nghệ sĩ Lê Bình không hề quan trọng chuyện giàu nghèo. Số tiền mọi người giúp đỡ ông vẫn cất giữ đợi khi thật cần mới lấy ra dùng. "37 năm ba chung thủy 1 vợ 1 chồng, không hề có đứa con gái nào. Ba chỉ ngại người ta nghi ngờ đạo đức của mình", con trai nuôi Lê Bình cho biết.

Lộ nguyên nhân khiến nghệ sĩ Lê Bình ra viện khi đang điều trị ung thư giai đoạn cuối Khán giả vô cùng vui mừng khi nghe tin nghệ sĩ gạo cội Lê Bình được bác sĩ đồng ý cho ra viện trong 20 ngày và sẽ tái khám sau đó.

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