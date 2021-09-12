ST Sơn Thạch bối rối khi nhận được đơn hàng 'trong truyền thuyết' của hội chị em

Dù không có lợi thế chuyên môn trong nhiệm vụ này nhưng nam ca sĩ Sơn Thạch vẫn tình nguyện cố gắng để vừa chọn kĩ, đúng mang đến tay cho "hội chị em".
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Bắt đầu từ ngày 23/8, nhiều người sẽ không được ra đường, việc "đi chợ hộ" hoàn toàn thực hiện dựa theo chỉ thị của nhà nước. Mới đây, trên trang cá nhân, ST Sơn Thạch đăng tải hình ảnh tham gia tình nguyện "đi chợ" trong mùa dịch giúp người dân. Nam ca sĩ hài hước chia sẻ: "Sau bao ngày thì cũng đã nhận 1 đơn hàng trong truyền thuyết".
Các mặt hàng được bà con đặt mua chủ yếu là lương thực, thực phẩm như gạo, mì tôm, rau xanh… để dự trữ trong những ngày siết chặt giãn cách. Song bên cạnh đó còn có một số mặt hàng vệ sinh cá nhân như bỉm, sữa trẻ em, băng vệ sinh…khiến anh chàng Sơn Thạch cũng phải "đỏ mặt" vì chưa có kinh nghiệm.
Phía dưới bình luận, người hâm mộ không khỏi phấn khích trước hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ, nhiều người nhận định, anh quả là nhiệt tình, chăm lo cho chị em từ miếng ăn đến cả sức khỏe. Bên cạnh đó netizen không khỏi cảm phục, Sơn Thạch chẳng cần hỏi nhiều vẫn thông thạo biết từng hãng, cố gắng chọn đúng loại cho "hội chị em". Điều này không phải chàng trai nào cũng làm được.
Thời gian qua, rất nhiều các nghệ sĩ như: Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Quốc Thuận, Đại Nghĩa... ngày ngày làm bác tài chở gạo, rau củ đến các bếp ăn từ thiện, chở lương thực, quà... đến phục vụ bà con gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh. Hiện tại, tình hình COVID- 19 vẫn diễn biến phức tạp, khiến chúng ta phải thực hiện giãn cách trong thời gian dài. Tuy nhiên, qua đó, ta phần nào cảm thấy hứng khởi, lạc quan hơn bao giờ hết khi có những người nghệ sĩ tình nguyện luôn bên cạnh, giúp đỡ tận tình.