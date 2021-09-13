Sáng 13.9 (giờ Việt Nam), Britney Spears bất ngờ thông báo đã đính hôn cùng huấn luyện viên thể hình Sam Asghari bằng một video khoe chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út. Nữ ca sĩ cảm thán: "Tôi không thể tin được điều này".

Theo đó, quản lý của Sam Asghari ở công ty BAC Talent, Brandon Cohen, cũng xác nhận với Page Six, nam huấn luyện viên thể hình sinh năm 1994 và Britney Spears đã chính thức đính hôn vào Chủ nhật (12/9, giờ địa phương).

Briney hạnh phúc khoe chiếc nhẫn kim cương và nụ hôn ngọt ngào dành cho Sam Asghari.

Bài chia sẻ mới nhất của Britney Spears nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, bạn trai của cô là Sam Asghari cũng đăng tải bức ảnh cặp đôi “khóa môi” say đắm và gắn thẻ nữ ca sĩ. Cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng cùng đông đảo người hâm mộ.

Nữ ca sĩ 8X hạnh phúc khoe nhẫn đính hôn nhận được từ bạn trai lâu năm.

Cận cảnh nhẫn đính hôn của Britney.

Được biết, nhẫn đính hôn do Roman Malayev - nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đến từ New York chế tác. Theo lời Roman Malayev, chiếc nhẫn này "độc nhất vô nhị" bởi được làm từ bạch kim, đính viên kim cương 4 carat với mặt trong được khắc chữ "Lioness” (sư tử cái) – biệt danh Sam đặt cho vị hôn thê hơn 13 tuổi.

Nhà thiết kế Malayev chia sẻ với Page Six: “Chúng tôi rất xúc động gửi lời chúc mừng lễ đính hôn gần đây của Britney và Sam. Chúng tôi không thể cảm thấy vinh dự hơn thế khi tạo ra chiếc nhẫn cho cặp đôi đặc biệt này. Hành trình cùng nhau của họ khiến mọi người trên khắp thế giới cảm động và chúng tôi rất vui mừng được trở thành một phần của họ mãi mãi”.

Britney Spears và bạn trai kém 12 tuổi Sam Asghari đã đính hôn.

Britney Spears và Sam Asghari bắt đầu tiến tới hẹn hò sau khi gặp nhau trên trường quay MV Slumber Party của nữ ca sĩ 40 tuổi vào tháng 10.2016. Khi đó, đích thân nữ ca sĩ đã chọn Sam đóng vai người tình của cô thông qua ảnh chụp các ứng cử viên. Hai người đều muốn trở nên gắn bó hơn từ lâu, nhưng kế hoạch này mãi không thể thực hiện do Britney vẫn bị hạn chế do quyền bảo hộ tồn tại từ năm 2008.

Britney từng đính hôn với quản lý cũ Jason Trawick vào năm 2011, nhưng hai người chia tay vào năm 2013. Gần đây có tin đồn cặp đôi đã kết hôn, nhưng Jason Trawick phủ nhận.