Sở hữu nhiều tài sản khủng như xe hơi tiền tỷ, đồ hiệu đắt tiền và thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng nước ngoài… không khó để nhận ra Bảo Thy chính là đại gia ngầm của làng giải trí Việt.

Ca sĩ Bảo Thy từng khiến dư luận bất ngờ khi lên tiếng về vấn đề tài chính của bản thân. Nữ ca sĩ cho biết, cô hoàn toàn độc lập về tài chính. Đặc biệt, Bảo Thy còn khẳng định thẳng thắn dù không quá giàu nhưng cô rất tự hào về thu nhập của bản thân và việc tậu xế hộp hay mua nhà là chuyện không có gì lạ.

Ngoài ra, fan cũng choáng khi biết được gia thế “khủng” của “Công chúa bong bóng”. Là con út trong gia đình có bố mẹ kinh doanh bất động sản nổi tiếng nên Bảo Thy rất được cưng chiều. Tuy nhiên, gia đình đã rèn luyện cho cô tính tự lập và độc lập về tài chính từ lâu.

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu mũi' Bảo Thy đăng tải hình ảnh cô diện chiếc áo bikini trắng khoe vòng 1 lấp lửng căng tròn khiến nhiều fan 'mắt chữ O mồm chữ A'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-huu-khoi-tai-san-sieu-khung-bao-thy-noi-danh-dai-gia-ngam-cua-showbiz-viet-233617.html