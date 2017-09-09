Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt

Hậu trường 09/09/2017 11:26

Sở hữu nhiều tài sản khủng như xe hơi tiền tỷ, đồ hiệu đắt tiền và thường xuyên đi du lịch nghỉ dưỡng nước ngoài… không khó để nhận ra Bảo Thy chính là đại gia ngầm của làng giải trí Việt.

Ca sĩ Bảo Thy từng khiến dư luận bất ngờ khi lên tiếng về vấn đề tài chính của bản thân. Nữ ca sĩ cho biết, cô hoàn toàn độc lập về tài chính. Đặc biệt, Bảo Thy còn khẳng định thẳng thắn dù không quá giàu nhưng cô rất tự hào về thu nhập của bản thân và việc tậu xế hộp hay mua nhà là chuyện không có gì lạ.

Ngoài ra, fan cũng choáng khi biết được gia thế “khủng” của “Công chúa bong bóng”. Là con út trong gia đình có bố mẹ kinh doanh bất động sản nổi tiếng nên Bảo Thy rất được cưng chiều. Tuy nhiên, gia đình đã rèn luyện cho cô tính tự lập và độc lập về tài chính từ lâu.

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 1
Cuộc sống giàu có của Bảo Thy khiến nhiều người ganh tỵ - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 2
Nữ ca sĩ từng khiến cộng đồng xôn xao khi khoe tậu siêu xe Porsche Panamera màu trắng sang trọng trị giá khoảng 7 đến 8,77 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 3
Ngoài ra, Bảo Thy cũng sở hữu nhiều túi hàng hiệu đắt tiền - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 4
Người đẹp cũng khoe điện thoại Vertu cùng kính hàng hiệu - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 5
Bộ sưu tập giày dép, túi, kính... hàng hiệu, xa xỉ của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 6
Giày dép, túi xách hàng hiệu mà nữ ca sĩ sở hữu quá nhiều, không thể đếm xuể - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 7
Louis Vuitton, Louboutin hay Valentino là những thương hiệu đắt tiền mà Bảo Thy yêu thích - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 8
Người đẹp cũng thường xuyên đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới - Ảnh: Internet

Sở hữu khối tài sản siêu khủng, Bảo Thy nổi danh 'đại gia ngầm' của showbiz Việt - Ảnh 9
Đặc biệt, cô thường nghỉ dưỡng ở những resort đắt đỏ cả trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu mũi'

Bảo Thy khoe vòng 1 căng đầy cùng làn da rám nắng khiến fan 'xịt máu mũi'

Bảo Thy đăng tải hình ảnh cô diện chiếc áo bikini trắng khoe vòng 1 lấp lửng căng tròn khiến nhiều fan 'mắt chữ O mồm chữ A'.

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