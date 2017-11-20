Sở hữu gia tài bạc tỷ nhưng những sao Việt này vẫn sống giản dị đến bất ngờ

Là gương mặt gạo cội của làng giải trí Việt, Hoài Linh luôn được yêu mến và ngưỡng mộ bởi tài năng và sự tâm huyết với nghề. Nam danh hài phủ sóng trên nhiều chương trình truyền hình, sự kiện hay phim ảnh với mức thù lao “khủng”.

Gần đây nhất, Hoài Linh còn làm giám khảo cho nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng như: Đệ nhất danh hài Việt, Tài tử tranh tài, Cười xuyên Việt,… với mức cát sê khiến không ít nghệ sĩ ghen tị. Chưa kể, Hoài Linh còn tham gia lưu diễn tại hải ngoại với mức thù lao thuộc vào nhóm cao nhất trong giới nghệ sĩ cho mỗi chương trình.

Giàu có và nổi tiếng đến vậy nhưng Hoài Linh vẫn thường xuyên xuất hiện với hình ảnh vô cùng giản dị. Hầu hết số tiền kiếm được, Hoài Linh tích cóp để lo cho gia đình và xây đền thờ Tổ nghiệp trị giá hơn 100 tỷ. Khán giả không khó để bắt gặp hình ảnh nam danh hài đi làm trên chiếc xe máy, mặc những bộ đồ bình dân, ngồi quán ăn vỉa hè… Nhưng khó quên nhất có lẽ là hình ảnh Hoài Linh ngồi xổm ăn bánh mì trong hậu trường khiến khán giả không khỏi xúc động.

Có lẽ, chính cách sống quá đỗi bình dị và chân thành này khiến danh hài Hoài Linh luôn được khán giả yêu quý và đồng nghiệp tôn trọng.

MC Quyền Linh

Được khán giả biết đến trong vai trò diễn viên, Quyền Linh để lại ấn tượng qua các vai diễn trong nhiều bộ phim như: Khát vọng sống, Đứa con rơi, Hoa trinh nữ, Vườn đào năm ấy… Không chỉ vậy, Quyền Linh còn được khán giả quen mặt trong hình ảnh MC của nhiều chương trình truyền hình như Lục lạc vàng, Bạn muốn hẹn hò, Vượt lên chính mình… Với mức thù lao thuộc hàng top, Quyền Linh sở hữu trong tay khối tài sản vô cùng giá trị.

Được biết, Quyền Linh và gia đình hiện đang sống trong căn biệt thự trị giá lên đến 21 tỷ đồng tại quận 7 (TP.HCM). Bên cạnh đó, nam MC còn sở hữu một chiếc xe hơi hạng sang có giá gần 4 tỷ đồng.

Mặc dù có trong tay khối tài sản triệu đô, Quyền Linh vẫn nổi tiếng với hình ảnh mộc mạc, giản dị và không hề khoa trương. Hình ảnh Quyền Linh đội mũ bảo hiểm lái xe máy đi làm khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Khi làm MC cho chương trình Lục lạc vàng, có tin Quyền Linh tự bỏ tiền túi để ủng hộ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn một cách thầm lặng.

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân từng bị chê kém sắc, thế nhưng cô lại được yêu mến bởi cuộc sống giản dị và tấm lòng nhân hậu của mình. Ngôi nhà riêng của gia đình Ngọc Hân tại khu vực Trần Khát Chân ( Hà Nội) rất bình dị và ấm cúng.

Mặc dù thường xuyên có mặt tại nhiều sự kiện lớn với mức thù lao khủng, Ngọc Hân vẫn chăm chỉ tham gia nhiều chương trình cũng như các dự án từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, Ngọc Hân là một trong những nàng hậu gắn liền với hoạt động thiện nguyện của showbiz Việt.