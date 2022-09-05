So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất?

Hậu trường 05/09/2022 21:24

Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên toàn quốc (5/9), cùng điểm qua loạt ảnh thời đi học của những nàng Hậu để xem nhan sắc các mỹ nhân thay đổi thế nào khi còn đi học nhé!

Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên gây "đốn tim" bởi vẻ đẹp trong sáng, thần sắc tươi tắn. Dù diện đồ "kín cổng cao tường", mỹ nhân gốc Sài thành vẫn vô cùng tỏa sáng. 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 1
Thùy Tiên trong lễ khai giảng chương trình quản trị nhà hàng và khách sạn quốc tế Vatel năm 2019. 

 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 2
Nàng hậu sinh năm 1998 từng là sinh viên ngành Ngữ văn Pháp khoá 2016 tại trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. 

 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 3
Vẻ đẹp giản dị của Miss Grand International lúc còn học cấp 3.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng có những khung ảnh ngày khai giảng "chất lượng cao". Được đánh giá cao về nhan sắc từ khi đăng quang, Hoa hậu Mai Phương khi còn học cấp 3 đã là những nữ sinh vô cùng duyên dáng. 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 4
Từ khi còn đi học, Mai Phương đã có nhan sắc nổi bật.

 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 5
Hoa hậu Mai Phương khoe thần thái sắc sảo khi chụp ảnh với đồng phục.

 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 6
Mai Phương tại thời điểm đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai.

Nguyễn Trần Khánh Vân

Thời điểm còn đi học, Khánh Vân đã là một trong những nữ sinh nổi tiếng tại trường. Lúc đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã cao đến 1m78, có nhiều năng khiếu nổi bật như ca hát, nhảy múa. Nhan sắc của cô cũng rất nổi bật với hình ảnh trẻ trung, năng động.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 7
Khánh Vân có năng khiếu nghệ thuật nổi bật khi còn ngồi trong ghế nhà trường.

 Vốn là một học sinh gương mẫu trước nay chỉ tập trung vào việc học tập, cho đến một ngày, Khánh Vân được bạn bè "rủ rê" tham dự cuộc thi Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam và đạt giải thưởng cao nhất với ngôi vị quán quân.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 8
Nàng hậu là nữ sinh có tiếng thời đi học ở trường. 

Trần Tiểu Vy

Sở hữu gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng nhất trong dàn hậu Việt, Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy thời đi học cũng khiến các bạn học dè chừng khi đọ sắc chung khung ảnh. 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 9
Hoa hậu Tiểu Vy từ nhỏ nổi bật với đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ. 

 

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 10
Khoảnh khắc xinh đẹp của nàng hậu gốc Quảng Nam ngồi cùng bạn bè tại trường cấp 3.

Cùng ngắm nhìn thêm một số khoảnh khắc xinh đẹp của các nàng hậu khác khi còn là học sinh nhé!

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 11

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà thu hút với đôi mắt to tròn, làn da mịn màng.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 12

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh không có nhiều khác biệt giữa thời cấp 3 và hiện tại.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 13

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh dễ thương ở độ tuổi teen.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 14

Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên lúc đi học có gương mặt tròn đầy hơn so với hiện tại.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 15

Nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy thăng hạng hơn sau 16 năm.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 16

Khi trưởng thành, Hoa hậu Trái đất 2018 Phương Khánh có màn 'lột xác' thành công.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 17

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê có gương mặt bầu bĩnh lúc nhỏ.

So ảnh thời đi học của dàn hậu Việt, ai 'dậy thì thành công' nhất? - Ảnh 18

Nụ cười rạng rỡ là dấu ấn riêng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương từ thuở niên thiếu đến trưởng thành.

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương

'Ngộp thở' trước bức ảnh đón sinh nhật 'sặc mùi tiền' của Hoa hậu Phạm Hương

Phạm Hương đăng ảnh mừng tuổi mới nhưng dân tình phải "ngã ngửa" trước độ giàu có và sang chảnh của nàng Hậu.

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