Trước đó, Hiền Sến đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ với Lý Phương Châu chỉ bắt đầu sau khi bạn gái ly hôn Lâm Vinh Hải. Đồng thời, nam vũ công cũng nhấn mạnh sẽ bảo vệ bạn gái và bé Kỳ Kỳ- con của Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đến cùng.

Về phía Lý Phương Châu, cô kiên quyết nhờ đến pháp luật để truy tố người tung clip và lan truyền tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của mình và Hiền Sến.

Sau khi những ồn ào tạm lắng xuống, vợ cũ Lâm Vinh Hải khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh siêu gợi cảm trên trang cá nhân. Hình ảnh cô ngồi trên giường, khoe tấm lưng trần quyến rũ, đặc biệt là hình xăm chạy dọc sống lưng 'đốn tim' nhiều đấng mày râu.

Cô cho biết hình xăm là dòng chữ "Never forget who you are" (Tạm dịch: Không bao giờ quên bạn là ai).

Hiện tại, Lâm Vinh Hải vẫn giữ thái độ im lặng trước những đồn đoán của dư luận về vợ cũ. Nam vũ công tập trung vào công việc cũng như những dự án riêng của mình.