Sau ồn ào ngoại tình với bạn thân Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu táo bạo làm điều không ai ngờ

Hậu trường 22/08/2017 17:23

Sau ồn ào ngoại tình với bạn thân Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu đã tung ảnh bán nude khoe hình xăm đặc biệt sau lưng, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao trước thông tin Lý Phương Châu ngoại tình với bạn thân của Lâm Vinh Hải, vũ công Hiền Sến trước khi ly hôn.

Lý Phương Châu táo bạo sau khi ngoại tình với bạn thân Lâm Vinh Hải
Thông tin Lý Phương Châu ngoại tình với bạn thân của chồng làm dư luận xôn xao trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Không ít bằng chứng như hình ảnh, video ghi cảnh cả hai vào khách sạn hay những dòng tin nhắn chứng minh tin đồn là sự thật làm dư luận xôn xao và "ném đá" thậm tệ vợ cũ Lâm Vinh Hải cũng như Hiền Sến. 

Tuy nhiên, mới đây Triệu Vân- nữ vũ công lên tiếng "tố" Lý Phương Châu ngoại tình trên trang cá nhân đã gỡ bỏ dòng trạng thái đó. Ngoài ra, hàng loạt status của các vũ công khác như: Phạm Ngọc Anh, Lê Kim Phụng hay Huỳnh Mến, những người công khai chỉ trích và đòi "trả minh bạch" cho Lâm Vinh Hải trên trang cá nhân cũng đồng loạt xóa trạng thái.

Sau ồn ào ngoại tình với bạn thân Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu táo bạo làm điều không ai ngờ - Ảnh 2
Vũ công Triệu Vân là người đầu tiên lên tiếng "tố" vợ cũ Lâm Vinh Hải ngoại tình với Hiền Sến - Ảnh: Internet

Sau ồn ào ngoại tình với bạn thân Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu táo bạo làm điều không ai ngờ - Ảnh 3
Hàng loạt dancer lên tiếng "đòi minh bạch" cho Lâm Vinh Hải đã bất ngờ gỡ bỏ những status "tố" Lý Phương Châu - Ảnh: Internet

Trước đó, Hiền Sến đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ với Lý Phương Châu chỉ bắt đầu sau khi bạn gái ly hôn Lâm Vinh Hải. Đồng thời, nam vũ công cũng nhấn mạnh sẽ bảo vệ bạn gái và bé Kỳ Kỳ- con của Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải đến cùng.

Hiền Sến khẳng định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bạn gái và bé Kỳ Kỳ - Ảnh: Internet
Hiền Sến khẳng định sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bạn gái và bé Kỳ Kỳ - Ảnh: Internet

Về phía Lý Phương Châu, cô kiên quyết nhờ đến pháp luật để truy tố người tung clip và lan truyền tin đồn thất thiệt về mối quan hệ của mình và Hiền Sến. 

Sau khi những ồn ào tạm lắng xuống, vợ cũ Lâm Vinh Hải khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh siêu gợi cảm trên trang cá nhân. Hình ảnh cô ngồi trên giường, khoe tấm lưng trần quyến rũ, đặc biệt là hình xăm chạy dọc sống lưng 'đốn tim' nhiều đấng mày râu.

Cô cho biết hình xăm là dòng chữ "Never forget who you are" (Tạm dịch: Không bao giờ quên bạn là ai).

Chụp ảnh bán nude gợi cảm cùng hình xăm đặc biệt của Lý Phương Châu thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Internet
Chụp ảnh bán nude gợi cảm cùng hình xăm đặc biệt của Lý Phương Châu thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Vinh Hải vẫn giữ thái độ im lặng trước những đồn đoán của dư luận về vợ cũ. Nam vũ công tập trung vào công việc cũng như những dự án riêng của mình.

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