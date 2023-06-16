Trước những ồn ào chỉ trích, mới đây, ngày 16/6, Hồng Phượng đã có buổi gặp gỡ truyền thông để nói rõ về những việc xảy ra vừa qua. Theo đó, Hồng Phượng khẳng định không phải là người khởi kiện con gái Vũ Linh vụ tranh chấp tài sản mà cố nghệ sĩ để lại. Đồng thời, luật sư Quốc Cường - đại diện pháp lý của Hồng Phượng cũng cho biết theo thông báo thụ lý, người khởi kiện là nghệ sĩ Hồng Nhung (em gái Vũ Linh) và người bị kiện là Hồng Loan. Theo quy định pháp luật, Hồng Phượng là người có quyền lợi liên quan. “Những thông tin nói Hồng Phượng đi kiện là không chính xác” - vị luật sư khẳng định.

Sau khi NS Vũ Linh nằm xuống, mâu thuẫn của gia đình cố nghệ sĩ bùng nổ khiến dư luận bàn tán xôn xao suốt thời gian vừa qua. Nguồn cơn bắt đầu từ việc Hồng Loan lên tiếng tố những người thân trong gia đình phủ nhận việc cô là con ruột của cố NS Vũ Linh và cô không được biết về việc xây mộ phần hay số tiền kêu gọi quyên góp từ đám tang của ba. Thay vào đó, mẹ con cô 6 là NS Hồng Nhung và Hồng Phượng đứng ra quyết định tất cả.

Hồng Phượng chia sẻ thêm về việc bị Hồng Loan mời ra khỏi nhà, cô cho biết chỉ đi làm rồi về phòng chứ không nói với ai trong nhà. Giữa cô và Hồng Loan cũng không xảy ra tranh cãi. "Giữa tôi với Loan không có gì, chỉ là mẹ tôi (Hồng Nhung) và Loan. Tôi nghĩ việc Loan nói trong nhà không có tiếng nói chung thì khó sống là đúng, nhưng Loan có thể yêu cầu tôi ra khỏi nhà bằng cách đàng hoàng. Đằng này Loan lại khóa cửa, cho hai ba ngày để dọn đi" - cô nói. Theo Hồng Phượng, cách hành xử này là “cạn tàu ráo máng".

Theo luật sư, với tư cách là người liên quan, Hồng Phượng vẫn tham gia phiên tòa theo quy định với tư cách là người cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ. “Về việc Hồng Loan là con ruột hay con nuôi, có di chúc miệng hay không đối với Hồng Phượng không quan trọng. Vì Hồng Phượng không tranh giành gì hết về tài sản" - luật sư cho hay.

Hồng Phượng nói thêm trong thời gian tới, cô sẽ nộp đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Cô bộc bạch: “Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ. Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư, nay chỗ này mai chỗ kia. Quần áo, đồ đạc tôi cũng không thể lấy được. Mong xét cứu xem trường hợp của gia đình tôi có phải ra khỏi nhà hay không. Tự nhiên khi cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi. Đó là điều tôi đau lòng”.

Cháu gái Vũ Linh nói Hồng Loan cũng từng ngỏ ý bán đất để mua nhà cho Hồng Phượng. Cô nói thêm: "Tôi cảm ơn tấm lòng của Loan. Nhưng theo tôi được biết miếng đất này cậu muốn bán cách đây 10 năm nhưng chắc phải cần thời gian, vì đang trong quy hoạch. Cậu mất rồi, để ra sống cuộc sống của mình là đúng, nhưng nó bị nhanh quá. Khi sự việc xảy ra, tôi bị sốc vì cái gì cũng từ từ. Dù gì mình phải nghĩ đến việc cậu vừa mất, chứ để tan đàn xẻ nghé thì có gì vui đâu".

Theo Hồng Phượng, việc Hồng Loan mời mẹ con cô ra khỏi nhà là 'cạn tàu ráo máng'

Ngoài ra, Hồng Phượng cũng lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn về việc "ăn tiền trên xác cậu mình" và nức nở bảo: "Sau này khi sự việc xảy ra mọi người nói Hồng Phượng ký kết BH Media để ăn trên xác của cậu mình. Tôi có nói gán cho tôi một tội danh quá khủng khiếp, một câu quá đáng sợ.

Tôi không biết mình làm gì đến mức độ như vậy. Lúc đầu, tôi không có nhận lời qua 2 người nhưng sau đó họ thuyết phục tôi bên BH Media có 1 kênh Cải lương Việt Nam. Kênh đó chuyên về cải lương và có rất nhiều bản quyền cải lương mà cậu tôi từng tham gia. Họ nói trong đám tang này cần bảo vệ truyền thông để giữ hình ảnh tốt nhất để truyền ra ngoài cho khán giả từ trong nước đến nước ngoài để người ra xem rõ ràng hơn về quá trình xảy ra đám tang.

Ngoài ra Hồng Phượng cũng khẳng định tin đồn 'ăn tiền trên xác cậu mình'

Tôi cảm thấy bên ngoài có nhiều máy quay, Youtuber nên việc đó chính đáng. Tôi có gọi điện thoại cho chị Bình Tinh để thông báo vấn đề này. Chị Bình Tinh nói nếu tôi cảm thấy điều tôi làm tốt cho đám tang của cậu thì cứ bàn với gia đình và quyết định. Sau đó tôi có nói chuyện với chị Nga và chị ấy cũng nói như vậy, tôi thấy đó là việc tôi bảo vệ truyền thông cho đám tang của cậu là đúng nên tôi mới quyết định ký với BH Media".

Riêng đoạn ghi âm dùng từ ngữ quá nặng lời với con gái Vũ Linh là Hồng Loan, Hồng Phượng cho biết: "Đôi khi những người trong gia đình bức xúc với nhau thì có ngôn từ hơi quá nhưng chỉ là chúng tôi coi nhau là người thân nên không giữ kẽ gì. Hơn nữa, bản thân tôi không có dụng ý gì nên không hề ghi âm. Đã vậy, tại sao người ghi âm lại cắt ghép mà không đưa trọn vẹn đoạn trò chuyện để hiểu phía bên kia đã nói gì khiến tôi tức giận đến như thế?".

Phản ứng của cư dân mạng sau khi Hồng Phượng lên tiếng làm rõ ồn ào

Sau buổi họp báo kêu oan của Hồng Phượng, dư luận lại dậy sóng thêm lần nữa. Đa phần ý kiến đều cho rằng cô đang cố tình lấp liếm sự thật và diễn trắng trợn. Không chỉ thế, Hồng Phượng đã nhắc đến Hồng Loan nhưng lại không có mặt của con gái cậu mình tại buổi họp báo để có thể đối chất. Sự việc tiếp tục khiến Hồng Phượng nhận nhiều "gạch đá" từ dư luận.