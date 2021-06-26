Liên quan đến vụ ồn ào có gián trong thức ăn của quán bún đậu mắm tôm Mạc Văn Khoa. mới dây, các chi nhánh của anh chàng đều nhận về nhiều đánh giá xấu từ cư dân mạng.

Vừa qua, quán bún đậu mắn tôm của Mạc Văn Khoa bị vướng vào nhiều ồn ào khi trên các review đồ ăn khi xuất hiện bài viết "bóc phốt" quán bán giá quá mắc và trong thức ăn có gián. Nam danh hài cũng đã lên tiếng thừa nhận sự việc. Quán bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa - Ảnh: Internet Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, người ta phát hiện các chi nhánh quán của Mạc Văn Khoa đều bị đánh gia 1 sao trên Google cùng nhiều lời bình luận ác ý. Có thể thấy, rất nhiều người đã không hài lòng về sự việc cũng như câu trả lời của ông chủ Mạc Văn Khoa.

Các chi nhánh chỉ còn được tổng đánh giá từ 1 đến 3 sao thay vì 5 sao như ban đầu - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Được biết, trả lời với báo Thể thao & Văn hóa, Mạc Văn Khoa xác nhận thông tin này là có thật, nhưng chuyện đã diễn ra cách đây vài tháng rồi, anh không biết tại sao bây giờ mọi người lại nhắc lại. Bài 'bóc phốt' của một thực khách - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Tuy nhiên, theo nam danh hài, sự việc không phải như mọi người nghĩ.

"Sự thật là chúng tôi được một khách hàng mua về báo qua điện thoại trong mắm tôm của họ có gián sau đó chúng tôi đã xin lỗi và đổi cho khách phần ăn khác. Tuy nhiên, tôi cũng xin khẳng định mắm tôm của quán tôi được chính tôi đặt mua tại Thanh Hóa, chính tôi là người vào bếp kiểm tra kỹ công đoạn chế biến mắm tôm, nhưng mà khách hàng họ báo như vậy thì tôi phải chấp nhận" - Mạc Văn Khoa chia sẻ với Thể thao & Văn hóa. Các đáng giá 1 sao cùng bình luận - Ảnh Pháp luật và Bạn đọc Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng lời giải thích này không đúng bởi trong bài bóc phốt, thực khách kia lại cho biết ban đầu quán không trung thực, nói là "phi hành" chứ không phải gián. Có lẽ đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều cư dân mạng đã vào đánh giá 1 sao.

Thực hư về doanh thu 2 tỷ/ngày của quán bún đậu nhà Mạc Văn Khoa trước ồn ào kém chất lượng Mới đây, thông tin quán bún đậu của Mạc Văn Khoa dính hàng loạt phốt do giá thành trên trời mà chất lượng ngày càng đi xuống, thậm chí còn có cả gián "ngụp lặn" trong mắm tôm khiến CĐM hoang mang. Trước đó, nam danh hài từng nhiều lần nói về doanh thu cực khủng của chuỗi kinh doanh trong hậu trường.

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