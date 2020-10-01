Sau khi về quê ở ẩn, cuộc sống hiện tại của ‘họa mi núi rừng’ Siu Black ra sao?

Hậu trường 01/10/2020 17:06

Lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện đời tư sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống của nữ ca sĩ Siu Black khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sau scandal vỡ nợ năm 2013, nữ ca sĩ Siu Black mất hút khỏi showbiz Việt. Được biết, “họa mi núi rừng” đã quyết định về quê nhà ở Kon Tum và chọn cho mình một cuộc sống bình lặng hơn.

Hiện tại, gia đình nữ ca sĩ sống dựa vào việc làm nương rẫy và nuôi heo. Trước đó, nhờ sự kêu gọi của ca sĩ Quang Hà, Siu Black được khán giả ủng hộ tiền mua 16 con heo. Giọng ca “Đôi mắt Pleiku” hài hước cho biết: “Tôi hay nói đùa với mọi người giờ đây xem đàn heo như con của mình. Gia đình tôi thay phiên chăm bẵm, cho chúng ăn uống và tắm rửa mỗi ngày”.

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Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng nữ ca sĩ vẫn cảm thấy hài lòng vì được sống gần con cháu – Ảnh: Internet

Dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Siu Black vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan: “Lúc trước giấc ngủ với tôi rất xa vời nhưng giờ nằm xuống ngủ được ngay. Tôi tự nhủ với bản thân cần phải buông bỏ, không suy nghĩ gì cả để nhẹ đầu và mới thoát được cái vòng lẩn quẩn bao nhiêu năm qua”.

Bên cạnh đó, sức khỏe của cô cũng đã ổn định hơn trước. Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng mắc nhiều chứng bệnh khiến bản thân phải nỗ lực giảm gần 20kg để cải thiện sức khỏe: “Khi sức khỏe tốt, tôi cảm nhận mình như trẻ ra vài tuổi. Vả lại ở quê không khí trong lành, mát mẻ giúp tôi cảm nhận cơ thể mình khỏe mạnh hơn”.

Chia sẻ về quãng thời gian vừa qua, Siu Black cho biết cả gia đình đều ở nhà theo lệnh giãn cách xã hội. Đến nay khi dịch bệnh đã được kiểm soát, mọi người dần trở lại nhịp sống bình thường.

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Nữ ca sĩ đang có cuộc sống rất đỗi bình yên - Ảnh: Internet

Hiện tại, niềm hạnh phúc của Siu Black là 2 người con trai đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Mỗi ngày, nữ ca sĩ chăm nom, chơi cùng cháu, được nghe tiếng cười trẻ thơ khiến mọi mệt mỏi tan biến.

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Từ khóa:   ca sĩ Siu Black Quang Hà cuộc sống sao Việt

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